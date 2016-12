A căzut din ambulanţă şi s-a ales cu piciorul rupt!

Continuă “rateurile” în Sănătatea locală... După cazul femeii din judeţul Tulcea care a fost trimisă acasă pe propriile picioare, în ciuda faptului că starea sa de sănătate nu era una tocmai bună, urmează un altul. Dacă în primul a fost de vină asistenta şefă a Clinicii Chirurgie I a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, care a ignorat pacienta, potrivit rezultatelor anchetei desfăşurate atât la nivelul SCJU, cât şi la cel al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ), în cel de-al doilea pare să fie de vină şoferul autosanitarei care a transportat o bolnavă la SCJU. El nu a reuşit să ajute, până la final, bolnava să coboare din salvare, aceasta căzând din maşină şi alegându-se cu o fractură de toată frumuseţea.

„AM CHEMAT SALVAREA PENTRU CĂ AVEA AMEŢELI MARI”. Cosmin, din Constanţa, a chemat ambulanţa, pe 9 septembrie, în jurul orei 14,00, pentru că mama sa, Maria, se simţea tot mai rău. „Se plângea că are ameţeli, abia dacă mai stătea în picioare. A venit salvarea. Cum mama este supraponderală, a fost destul de greu să o urcăm în maşină. Mi s-a spus că nu am voie să urc în salvare, aşa că am mers cu maşina personală după autosanitară. Am ajuns cu zece minute, cred, după salvare, la spital”, povesteşte băiatul. Supriza cea mare a fost că nu-şi găsea mama. „Am întrebat la recepţia Urgenţei până la urmă, de unde am aflat că este la ortopedie. Am rămas surprins pentru că ştiam că pe mama o lua ameţeala, nicidecum nu avea probleme cu oasele, nu avea nimic rupt”, a mai spus tânărul. A aflat cu stupoare că mama sa căzuse din ambulanţă şi-şi rupsese un picior. „Am găsit-o la ortopedie. Are un picior rupt. Medicii de acolo mi-au spus că mama trebuie operată neapărat, în caz contrar fractura nu va fi rezolvată. Pentru asta însă mi-au cerut să achităm tija metalică, care costă 17 milioane lei. În cele două zile de spitalizare am cheltuit deja cu tratamentul pe medicamente trei milioane de lei, în clinică existând doar algocalminul. Mi-au spus că nu au nimic şi că trebuie să cumpăr tot”, mai spune tânărul. El nu vrea sub nicio formă să lase lucrurile aşa, fiind hotărât ca, imediat după ce mama sa va trece cu bine de operaţie, să reclame şoferul care, consideră el, nu şi-a făcut treaba cu profesionalism. „A văzut că mama este supraponderală. Era clar că nu poate singur să o dea jos din salvare. Trebuia să ceară ajutor. Nu s-ar mai fi ajuns ca acum să o operez la ortopedie”, crede Cosmin. „Tot spitalul a aflat de cazul mamei şi mulţi sunt indignaţi de ceea ce s-a întâmplat”, mai spune tânărul. Numărul de înmatriculare a autosanitarei care a transportat-o la spital este, potrivit reclamantului, CT-30 EMU. Am încercat să luăm legătura cu directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa, însă acesta nu a putut să fie contactat.

O NOUĂ ANCHETĂ. Directorul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, a declarat că, luni, la prima oră, va declanşa o anchetă în acest caz, tocmai pentru a vedea exact cum de s-a ajuns ca pacienta să fie “scăpată” din maşina Ambulanţei. “Trebuie ca cei care se fac vinovaţi de această întâmplare nefericită să fie sancţionaţi. Nu trebuie să se mai întâmple aşa ceva”, a declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu.