A căzut în freză!

Obişnuim să spunem despre cineva că este căzut în freză. În cazul respectivului domn, freza reprezintă un punct de reper. Chiar dacă nu are nimic în scăfîrlie, se remarcă prin freză. Sînt tot felul de freze fistichii. Mă refer la podoaba capilară şi nu la prototipul de freză-raboteză. Nu am văzut niciodată un tip căzut în freză la locul faptei. Cred că stă într-o poziţie destul de incomodă. Căzutul în freză este asimilat adeseori cu un dilimandros. Cînd se dă cîte un politician în stambă, este privit cu o oarecare stare de indulgenţă şi compătimire. Lasă-l, bre, că e căzut în freză! După cum se ţin unii cu mîna la cap, cred că freza doare rău! De cînd cu criza, au apărut tot mai mulţi indivizi căzuţi în freză. Bat apa în piuă. Vorbesc în dodii. Căzutul în freză se manifestă fizic prin mişcări neregulate, ca şi cum ar fi damblagit. Spuneam că sînt unii care se dau mari cu freza lor autohtonă. Am observat că, mai nou, se poartă creasta, folosită, într-un sens mai larg, ca unică variantă la ciocul mic. Obligaţi să facă iute ciocul mic în noile condiţii politice, atacă, în loc de baionetă, cu creasta. Sînt incisivi numai cu creasta. Vorbesc, cît timp sînt obligaţi să facă ciocul mic, prin intermediul crestei. Împung precum boii de la bicicletă. Cel căzut în freză nu are două vorbe la un loc. Cum vă spuneam, e dilimache rău! Tot mai mulţi dintre cei căzuţi în creastă sînt mediatizaţi intens de diverse posturi de televiziune. Asistăm, zilnic, la veritabile festivaluri ale celor căzuţi în creastă. Tot felul de dilimandroşi se “esprimă hartistic”. Mai bine ar face o televiziune a lor. Parcă există una, nu-i aşa? Din cînd în cînd, apare cîte un căzut în freză şi anunţă sfîrşitul lumii. Alţi căzuţi în freză îl acompaniază în delir. Anunţă cu toţii la unison un cutremur devastator. Sînt căzuţi în freză care spun că ştiu să ghicească viitorul. Rectific. Nu ei sînt cei căzuţi în freză, ci fraierii care pun botul. La noi, se pune botul la preţuri incredibile. Pusul botului la orice este din ce în ce mai scump. Nu contează, fraierii au bani. De multe ori, chiar de foarte multe ori, dragostea se măsoară prin freză. M-am îndrăgostit de cutare. De cine? De aia? Eşti căzut în freză! În mod normal, ofiţerul stării civile ar trebui sa-şi schimbe discursul. Eşti atît de căzut în freză încît să iei în căsătorie pe domnişoara cutare? E cîte unul care, cu toate că e chel, îşi dă tot timpul, cu unduiri mlădioase, capul într-o parte, rău de tot!, ca şi cum s-ar feri de o bîrnă. Făcea chestia asta de pe vremea cînd purta plete şi i-a rămas în reflex. Dă din cap ca un maimuţoi. Deducem de aici că unii sînt căzuţi în chelie. Desigur, în funcţie de reacţiile lor scăpate de sub control. A căzut în freză, săracul! Şi doar nu era polei! Sînt politicieni care se trădează că sînt căzuţi în freză imediat ce scot două vorbe pe gură. Nimic nu se leagă la ei. După alegeri, constatăm că am votat un număr impresionant de căzuţi în freză. Prea tîrziu…