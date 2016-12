Un bărbat de 38 de ani şi-a pierdut viaţa, ieri după-amiază, după ce a fost victima unui accident de muncă. Daniel Ionel Ichim era angajat ca dulgher la firma Consulting&Construction Investment SRL Constanţa şi efectua lucrări la un bloc în construcţie de pe strada Baba Novac. Conform anchetatorilor, în timp ce efectua lucrări de cofrare a unui balcon, bărbatul a căzut în gol de la etajul nouă, iar căzătura i-a fost fatală. La adresa respectivă au ajuns în scurt timp un echipaj al ambulanţei şi poliţia. În ciuda eforturilor depuse, cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. În scurt timp a ajuns şi un reprezentant al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa. Oamenii legii spun că victima era angajată cu forme legale. „Din primele cercetări am stabilit că este vorba despre un cofrag care era parte componentă a unei părţi de construcţie pe care urma să se toarne beton şi din câte se pare aceasta s-a îndoit, apoi s-a rupt. Din declaraţiile colegilor am înţeles că echipamentul îi fusese acordat, avea prinsă centura, însă din moment ce a căzut se pare că nu era legată de nimic care să îl ţină. Continuăm cercetările pentru a stabili cauza şi împrejurările exacte în care a avut loc accidentul şi care au dus la decesul bărbatului”, a declarat inspector Anca Stoica, din cadrul ITM Constanţa. Am încercat să aflăm un punct de vedere şi de la firma Consulting&Construction Investment SRL. La telefon a răspuns o persoană care nu a dorit să îşi dezvăluie identitatea şi funcţia. A afirmat că în acel moment nu era nimeni la firmă care ar putea să ofere informaţii cu privire la accidentul de muncă, însă atunci când cineva va fi în măsură, va transmite un punct de vedere. Trupul neînsufleţit al bărbatului a fost transportat la morga Cimitirului Central pentru efectuarea necropsiei şi stabilirea exactă a cauzei decesului.