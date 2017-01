A vrut să salveze o capră și a sfârșit prin a-și pune viața în pericol. Este pățania unui bărbat de 60 de ani, care ieri dimineață a ajuns pe patul de spital după ce a căzut într-o fântână adâncă de 15 metri. Incidentul s-a petrecut pe câmp, în apropierea unei ferme din zona localității constănțene Peștera. Nea' Marin, așa cum îl cunoaște lumea, este cioban de aproape zece ani. Ieri, ca în fiecare zi, a scos animalele la păscut. La un moment dat, o capră s-a îndepărtat de turmă și s-a prăbușit într-o fântână. Fără să se gândească la riscuri, bărbatul a intrat după ea. „M-a sunat și mi-a spus că are nevoie de o frânghie ca să scoată din fântână o capră. I-am spus să nu-și pună viața în pericol, însă nu m-a ascultat. Nu știu ce a fost în capul lui când a intrat în puț! Când am ajuns în zonă, l-am auzit țipând din fântână. Am sunat la 112 și am cerut ajutorul pompierilor“, a declarat proprietarul fermei. Un echipaj din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) „Dobrogea“ s-a deplasat, în scurt timp, la fața locului. Aproape o oră s-au chinuit militarii ISU pentru a salva bărbatul şi animalul căzut. Victima a fost transportată la Spitalul Municipal Medgidia, pentru a primi îngrijiri medicale de specialitate.