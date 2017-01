Piațeta Perla din stațiunea Mamaia găzduiește sâmbătă, între orele 9.00 și 21.00, a cincea ediție a evenimentului „Cea mai mare oră de sport din România”, care face parte din programul național “Mișcarea face bine”, inițiat de specialistul în nutriție Cristian Mărgărit. Vor avea loc demonstraţii de fitness, precum Kangoo Jumps, Zumba, Steel Programs, Rebound AAS, Functional Training, Khai Bo, Aerobic, Fotbal, Skandenberg, zonă cu biciclete staționare și una pentru Boot Camp. Sesiunile vor fi susținute de instructori renumiți la nivel național și internațional. „Acest eveniment demonstrează că marile companii au puterea să schimbe mentalități: din ce în ce mai mulți oameni participă la „Cea mai mare oră de sport”, unii devenind la rândul lor instructori între timp. Accesul liber, apa și mâncarea sănătoasă oferite participanților în mod gratuit permit adoptarea sportului și în zone de public inaccesibile până acum convențiilor de fitness ori competițiilor sportive. Programul și clasele sunt gândite pentru ca orice trecător să poată face mișcare, la nivelul și după preferințele personale. Avem grupuri de participanți care vin de la sute de kilometri distanță”, a declarat Mărgărit.

Program eveniment

9.00 - 9.30: Latino Zumba, cu Bianca Rumega, Pure Health & Fitness

9.30 - 10.00: Total Body Conditioning, cu Adriana Moiseiu, Pure Health & Fitness Maritimo

10.00 - 10.30: Khai Bo, cu Adrian Borozan și Laurențiu Cical (Fitness Scandinavia)

10.30 - 11.00: Functional Training, cu Cristina Androne și Ana Maria Guther (Fitness Scandinavia)

11.00 - 11.30: Combat Jump, cu Dana Boroș

11.30 - 12.30: Steel Tonic, cu Fernando Gorini

12.30 - 13.00: Zumba, cu echipa Pure Health & Fitness, Constanța

13.00 - 13.30: Freestyler, cu Dina Ivanov, Nadia Issa și Horia, Dina Jumps, Constanța

13.30 - 14.00: Aerobik, cu Adriano

14.00 - 15.00: Skandenberg Vendetta

15.00 - 16.00: Boot Camp, cu echipa Boot Camp România: challenge, concursuri, inițiere, antrenamente

16.00 - 17.00: Fit Girls, cu Bianca Rumega, Pure Health & Fitness, Constanța

17.00 - 18.00: Super Jump, cu Dana Boroș

18.00 - 19.00: Steel Combat, cu Fernando Gorini

19.00 - 20.00: Kangoo Jumps, cu Kinga Sebestyen

20.00 - 20.30: Dance, cu Gabriel Ghiță

20.30 - 21.30: Zumba, cu Starlin “La Pantera” Belen, Zsuzsanna Leasu, Bianca Anton

În paralel, Dimi Butlică (DIMI Fitness) coordoneaza echipa TRX România, existând 20 de posturi de lucru cu acces gratuit, unde vă puteți antrena alături de experții în domeniu, instructori acreditați, după următorul program:

10.00 - 10.45: TRX Suspension Training

11.00 - 11.45: TRX Fusion (Suspension Training and Rip Training)

12.00 - 12.45: Do It More Intense (High Intensity Interval Training)

13.00 - 13:45 TRX Flow (Mind&Body)

16.00 - 16.30: TRX Suspension Training Express

16.45 - 17.45: FUNCTIONAL FITNESS

18.30 - 19.15: TRX Fusion (Suspension Training and Rip Training)

Pe tot parcursul zilei vă puteți antrena în zona de cycling (biciclete staționare). Instructorii vor ține clasele din oră în oră.