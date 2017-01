A crescut cu 30% incidența cancerelor cerebrale - mulți sunt tineri!

08:24:01 / 07 Iulie 2014

medicina preventiva? Imposibil in Romania!

Ni se tot vorbeste de medicina preventiva. M-am dus la Regina Maria sa fac o mamografie si mi s-a spus, "Vino dupa 1 iulie ca nu avem fonduri." Apoi, "Vino dupa 9 iulie ca nu am primit fondurile", iar pe 9 iulie o sa-mi spuna ca s-au terminat deja. Nu se face nici macar o lista de asteptare. Controleaza cineva cum se folosesc aceste fonduri? Am platit CAS toata viata, platesc si din pensie dar nu pot beneficia de nici un serviciu medical gratuit in tara asta!