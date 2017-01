A crescut datoria publică a României

Datoria publică totală a României a crescut pînă la 31 iulie cu 26,5% faţă de finalul anului trecut, la 138,83 miliarde lei (32,9 miliarde euro), reprezentînd 27,92% din Produsul Intern Brut (PIB) revizuit pentru acest an, arată datele publicate, ieri, de Ministerul Finanţelor Publice (MFP). În august, Guvernul şi-a revizuit în scădere estimarea privind valoarea nominală a Produsului Intern Brut din acest an la 497,325 miliarde lei, la o scădere a economiei cu 8,5%. La sfîrşitul anului trecut, datoria publică totală era de 109,75 miliarde lei şi reprezenta 21,78% din Produsul Intern Brut din 2008, potrivit datelor Finanţelor. La 31 iulie, 59,29% din datoria publică era în lei, 31,33% era denominată în euro, iar 9,38%, în alte valute. MFP nu mai prezintă detaliat tipurile de instrumente în care a fost contractată datoria publică. Faţă de sfîrşitul lui 2008, ponderea datoriei publice guvernamentale în totalul datoriei a urcat cu 1,58 puncte procentuale, de la 91,58%, la 93,16%, în timp ce datoria publică locală reprezenta 6,84% din datoria totală la sfîrşitul primelor şapte luni din acest an. Ponderea datoriei negociabile a urcat la 39,3% la finalul lunii iulie, de la 25,7% în decembrie 2008, restul fiind datorie ne-negociabilă. De la începutul acestui an şi pînă la finalul lunii iulie, MFP s-a împrumutat cu 60,67 miliarde lei, din care 48,39 miliarde lei prin emisiuni de titluri de stat pe piaţa internă, 450 milioane lei prin instrumente de cash management, contractate pe termen foarte scurt, şi 11,83 miliarde lei prin împrumuturi de stat, contractate direct în cea mai mare parte.