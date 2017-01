A crescut numărul copiilor bolnavi de astm bronşic

Studiile efectuate de specialişti arată că la fiecare 20 de copii de vîrstă şcolară din România unul are astm bronşic, iar prevalenţa bolii a crescut de la 5,03% cît era între anii 1994-1995, pînă la 7% în perioada 2000-2001. Conform statisticilor, România se află printre ţările cu cea mai mică prevalenţă a astmului bronişic din Europa, dar de cele mai multe ori, boala este diagnosticată tardiv, adică la trei-cinci ani de la debutul bolii, a precizat profesor dr. Ioan Stoicescu şi a adăugat că este posibil ca prevalenţa joasă a bolii, aşa cum o prezintă statisticile, să se datoreze unor diagnosticări inadecvate. Profesorul a precizat că astmul bronşic este dificil de diagnosticat, chiar şi pentru medici, deoarece în 30% din cazuri, boala apare la copii de sub un an, iar la restul de 70%, la vîrsta de sub cinci ani. Simptomele alarmează părintele, care consideră că strănutul, tusea şi respiraţia dificilă pot fi doar consecinţele fireşti ale unei răceli. Mai mult, copilul nu sesizează singur diversele dificultăţi respiratorii, iar forma acută de manifestare, cînd copilul se sufocă, poate trece neobservată de părinţi. Stoicescu susţine că pe lîngă faptul că boala este depistată tîrziu, astmul este şi diagnosticat greşit, iar de cele mai multe ori, copiii cu astm sînt trataţi pentru viroze şi fac infecţii cu germeni rezistenţi la antibiotice. Mai mult, astmul poate intra în stare latentă pe parcursul adolescenţei, deoarece, „furtuna hormonală a adolescenţei creşte concentraţia de cortizon”, a spus profesorul Stoicescu, şi afecţiunea revine la tînărul adult. La rîndul său, dr. Gabriela Şuiu e explicat faptul că astmul bronişic este o boală psiho-somatică, pentru că afectează structura afectivă a copiilor, felul în care ei comunică şi se joacă cu ceilaţi, din cauza restricţiilor pe care boala le impune. „Copilul simte şi înţelege că se află într-o situaţie specială faţă de ceilalţi copii şi asta îi creează frustrare”, a spus dr. Şuiu. Ea a adăugt că „bolnavul se percepe pe sine ca purtător al unei boli invalidante, are un complex de inferioritate şi asta îi afectează performanţele”.

Astmul bronişic a fost descris pentru prima dată în urmă cu 2.000 de ani de către Areteus din Capadocia, astfel: „Dacă din alergare, gimnastică sau alte nevoi, respiraţia devine greoaie, aceasta se numeşte asmă". Astmul bronşic este o afecţiune cronică ce afectează căile respiratorii, caracterizată prin îngustarea lor şi duce la senzaţia de sufocare, tuse şi respiraţie şuierătoare. Astmul este cea mai frecventă boală cronică întîlnită la copii, cu un nivel ridicat de mortalitate în majoritatea ţărilor din lume. În ultimii ani, s-a descoperit că factorul genetic are un rol determinant în apariţia bolii. Cauzele astmului sînt diverse, dar un factor determinat îl au alergiile. Profesorul Stoicescu apreciază că sînt aproape 60 de mii de substanţe alergenice care pot determina apariţia astmului, de la praf, mucegaiuri, polen, pînă la stări emoţionale, efort sau infecţii respiratorii. Tratamentul pentru un bolnav de astm atinge în medie, preţul de 300 lei noi, dacă medicamentele nu sînt compensate şi o sută lei noi dacă medicamentele sînt compensate, a precizat profesorul Stoicescu.