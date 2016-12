A crescut pensia medie lunară

09:38:51 / 17 Decembrie 2014

Acesta genocid!

Acesta este un adevarat genocid, nu ce-a facut Ceausescu! Nici macar cu 400 Euro pe luna nu poti trai omeneste in Romania de astazi, in care preturile le depasesc pe cele din vest unde salariul minim este in jur de 1000 Euro pe luna. Asa ca, solutia este simpla. Le dam pensionarilor mai putin de 200 Euro pe luna si scapam rapid de ei!