A crescut preţul biletelor pentru concertul ZZ Top

Extravaganţii de la ZZ Top, una dintre cele mai cunoscute trupe rock americane, faimoşi pentru stilul muzical original, dar mai ales pentru apariţia scenică marcată de bărbile foarte lungi, vor concerta pentru prima oară în România, la Bucureşti, pe 20 octombrie. Ieri a fost ultima zi în care biletele pentru mult-aşteptatul concert puteau fi achiziţionate la preţul promoţional de 100 de lei, iar de astăzi, un bilet va costa 120 de lei. Intrarea în locaţie, în ziua concertului, se va putea face contra sumei de 130 de lei. Biletele sînt disponibile prin Eventim, în magazinele Germanos din întreaga ţară, dar şi la librăriile Cărtureşti. De asemenea, tichetele pot fi comandate şi online, de pe bilete.ro sau eventim.ro

După un turneu alături de Aerosmith, în vara acestui an, formaţia ZZ TOP va cînta şi la Bucureşti, în cadrul unui turneu organizat în ţări precum Cehia, Germania, Danemarca, Norvegia, Suedia, Marea Britanie şi Belgia. Înfiinţată în Texas, în 1970, ZZ TOP este una dintre puţinele trupe rock care şi-a păstrat componenţa originală, pe parcursul celor 40 de ani de carieră. Cei trei rockeri texani, Billy Gibbons, Dusty Hill şi Frank Beard, sînt cunoscuţi atît pentru stilul inconfundabil de blues-rock pe care îl abordează, cît şi pentru imaginea lor inedită. Trupa are la activ 14 albume de studio şi a primit, de-a lungul timpului, 24 de discuri de platină. Doar în Statele Unite ale Americii, grupul a înregistrat vînzări de 20 de milioane de albume. ZZ TOP este cunoscută pentru hit-uri precum „Gimme All Your Lovin’\", „Rough Boy\", „Give It Up\", „Sharp Dressed Man\" şi „Legs\".

Cu pălării texane, ochelari de soare şi bărbi lungi, Billy Gibbons şi Dusty Hill au devenit figuri inconfundabile pe scena rock-ului american. Singurul membru al trupei care nu are barbă se numeşte… Beard (n.r. barbă, în limba engleză). În 1984, compania Gilette le-a oferit lui Gibbons şi Hill un milion de dolari ca să îşi radă bărbile, însă aceştia au refuzat, motivînd că ar fi prea urîţi fără ele.

Evenimentul de la Bucureşti este produs de D&D East Entertainment, în colaborare cu celebrul Marcel Avram şi reprezintă o premieră absolută pentru ţara noastră. Concertul ZZ Top face parte din turneul „Double Down Live” 2009.