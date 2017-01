A crescut prima medie la poliţele RCA

Prima medie a poliţelor RCA a crescut cu circa 8% în primele luni ale acestui an, mai ales pe fondul creşterii numărului de accidente şi a valorii despăgubirilor care se plătesc, a declarat directorul Direcţiei Reglementări şi Autorizări Asigurări Obligatorii în cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), Mona Cucu. Majorarea tarifelor ar avea ca principal motiv „creşterea numărului de accidente şi valoarea despăgubirilor care se plătesc”. „Frecvenţa accidentelor la noi în ţară este destul de ridicată comparativ cu cea din alte state europene, iar valoarea despăgubirilor este relativ similară”, a afirmat Cucu, care estimează o uşoară creştere a tarifelor de primă pe acest segment în 2010. În ceea ce priveşte segmentul Casco, asigurătorii au înregistrat anul trecut un declin de 6,5%, la 3,33 miliarde lei. Pentru acest an, reprezentantul CSA estimează continuarea acestei tendinţe de scădere. Piaţa de asigurări a încheiat 2009 cu un volum de prime brute subscrise de 8,84 miliarde lei (2,1 miliarde euro), cu 1,1% sub nivelul din 2008. Segmentul asigurărilor auto - Casco şi obligatorii de răspundere civilă auto - a înregistrat prime brute subscrise de 5,56 miliarde de lei.