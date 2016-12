A dat foc casei fiicei vitrege

Un bărbat de 56 de ani, din Năvodari, a fost reţinut pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, sub acuzaţia că pe data de 29 septembrie a incendiat casa fiicei sale vitrege, din răzbunare. Oamenii legii spun că suspectul, Mihai Florin Ciulică, de 56 de ani, locuia de câţiva ani în localitatea Corbu, împreună cu soţia sa, într-un imobil aflat în proprietatea fiicei sale vitrege. Pentru că neînţelegerile i-au împins pe suspect şi pe soţia sa către divorţ, fiica femeii i-a cerut lui Mihai Florin Ciulică să plece din locuinţă până pe data de 29 septembrie. Potrivit anchetatorilor, chiar în ziua în care ar fi trebuit să părăsească imobilul, bărbatul s-ar fi hotărât să se răzbune. După ce s-a îmbătat, spun poliţiştii, acesta ar fi strâns toate hainele din casă, le-ar fi stropit cu benzină şi le-ar fi dat foc. Apoi, spun oamenii legii, acesta a incendiat şi mobila, după care a ieşit din casă şi a încuiat uşa. Pompierii militari au fost alertaţi prin linia unică 112 de vecinii care au văzut fumul gros. Deplasaţi la casa în flăcări, aceştia au stins focul şi au pornit cercetările pentru a stabili care a fost cauza incendiului. În momentul în care s-a constatat că este vorba despre o incendiere cu intenţie, principalul suspect a devenit Mihai Florin Ciulică. Cercetările faţă de bărbat au fost efectuate sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere şi ameninţare. El a fost reţinut pe bază de ordonanţă şi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.