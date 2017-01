A dat ortul popii!

După o grea suferinţă, boala lui Calache a pus la pămînt Alianţa DA, care s-a zvîrcolit, ca apucată de pîntecăraie, pînă în ultima clipă, cu prune. În politică, boala lui Calache se manifestă prin luatul singur la palme. Fiind vorba de aliaţi, fenomenul s-a manifestat în colectiv, fiind analizat la o scară mult mai largă. Datorită febrei care i-a cuprins, democraţii şi liberalii au fost precum stînga cu dreapta. Adică, după vechea regulă, niciodată unii nu ştiau ce fac ceilalţi! Ca şi prostia, boala lui Calache nu doare, dar se schimonoseşte! Din cauza bolii lui Calache, au vorbit şi colaborat mai mult prin somn, dînd ca apucaţii din mîini. Întreabă lumea dacă, înainte de a muri, Alianţa s-a chinuit! Nu vă faceţi griji, nu s-a chinuit deloc! De chinuit ne-a chinuit pe noi, pe toţi cei care am stat cu lumînarea la căpătîiul ei. Nu a vrut să moară şi pace! Îşi răsturna ochii peste cap cu măiestrie artistică pînă cînd ne scotea din sărite. De cîte ori nu ne-a anunţat că dă ortul popii! De această dată, boala lui Calache a lovit năpraznic. În ultima vreme, Alianţa se damblagise de-a binelea! Vorbea în dodii, tremura şi scotea clăbuci pe gură. Nu am văzut în viaţa mea o Alianţă mai incoerentă ca asta! Una spuneau democraţii astăzi şi alta ziceau liberalii mîine! Era clar că nu se mai face bine! Am asistat deseori la momentele de delir cînd Alianţa era cuprinsă de spasme şi noi credeam că a turbat! Multe şi nefireşti sînt convulsiile generate de boala lui Calache! De aceea, de foarte multe ori, după cum vă amintiţi, se băteau cap în cap la propriu. Reacţia de bază a bolii, ca efect colateral - capul în gură. Boala lui Calache s-a manifestat strident în Guvern, unde s-au purtat lupte crîncene cu scrumiere cu picior, penare şi chiar leptop-uri de la ajutoare. Drumul către ortul popii nu a fost uşor. Loviţi de boala lui Calache, aliaţii au lăsat ţara de izbelişte, fiind cuprinşi de letargie şi o stare de lehamite. De luni de zile, aliaţii se îngînă unii pe alţii şi se scobesc reciproc în nas după refrenul “Bebe”. Mersul de-a buşilea pe eşichierul politic a fost un prim semnal că ortul popii este pe aproape şi că nu va mai dura mult pînă la episodul final. La boala lui Calache, agonia se manifestă prin repetate trînteli cu noada de bordură. Se iau în calcul tăvălitul prin praf şi contrele reciproce în materie de iniţiative şi acţiuni. Alianţa a dat ortul popii cu coliva în buzunar şi cu lumînarea pe piept în loc de suport. Să-i fie tămîia prezidenţială uşoară, că de aici i se şi trage ortul popii! A pus prezidentul capac de sicriu peste mutra afumată de lumînări a Alianţei. A făcut Alianţa zdrenţe după modelul de haine vechi al Convenţiei Democrate. De cînd nu a mai pregătit domnia sa o colivă ca lumea unor aliaţi! Cu Convenţia, dacă vă amintiţi, a pus-o de… Ciorbea. Pe ăştia din Alianţă i-a tîmpit pînă a dat boala lui Calache în ei! A pus-o de mămăligă prezidentul, dar, fiind prea fudul, se laudă că face colivă! Nu s-a lăsat pînă nu a săpat groapa Alianţei! Dar dacă o să cadă şi el în ea? Poate nu ştie că boala lui Calache este molipsitoare! Degeaba se fereşte de liberali, pentru că s-ar putea să o ia chiar de la pediştii lui! Boala lui Calache este înşelătoare. Cînd zici că eşti mai sănătos, atunci dai ortul popii în politică! Şi, zău, nu te mai faci în veci bine! Ca şi în cazul Alianţei, nu o să sufere prezidentul, ci noi, poporul! Cum zicea domnia sa? Să trăim bine! Aiurea.