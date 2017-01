A decedat Maurice Jarre

Compozitorul francez, recompensat cu trei premii Oscar, tatăl muzicianului Jean-Michel Jarre, a decedat duminică, la Los Angeles, la vîrsta de 84 de ani, din cauza unui cancer.

Maurice Jarre a devenit celebru relativ tîrziu, mai ales, pentru muzica pe care a compus-o pentru mari filme de la Hollywood. În anul 1962 a intrat în istoria filmului datorită coloanei sonore compuse pentru filmul „Lawrence of Arabia / Lawrence al Arabiei”, pentru care a fost recompensat cu un premiu Oscar. Tema Larei din filmul-cult „Doctor Jivago” şi coloana sonoră din „A Passage to India / Călătorie în India” i-au mai adus două premii Oscar. De-a lungul carierei a compus muzică pentru peste 150 de producţii cinematografice, contribuind la succesul filmelor unor mari regizori, precum David Lean, Alfred Hitchcock, John Huston, Franco Zeffirelli şi Luchino Visconti. Printre filmele pentru care a compus coloana sonoră se mai numără „The Message”, „Dead Poets society / Cercul poeţilor dispăruţi”, „Ghost / Fantoma mea iubită”, „The Damned / Căderea zeilor” sau „The Man Who Would Be The King / Bărbatul care vroia să devină rege”. A mai compus muzică simfonică pentru teatru, balet şi televiziune, inclusiv pentru seria „Iisus din Nazareth” de Franco Zeffirelli, lansată în 1977.

Născut la Lyon, în Franţa, Maurice Jarre, care s-a mutat în SUA în anii 1960, a fost căsătorit de patru ori şi este tatăl lui Jean-Michel Jarre, un pionier al muzicii electronice. Una dintre ultimele apariţii publice ale lui Maurice Jarre a fost în luna februarie, la Festivalul de Film de la Berlin, unde a primit Leul de Aur pentru întreaga carieră. La acel moment, directorul festivalului Dieter Kosslick, i-a adus un omagiu lui Maurice Jarre, spunînd: „Compozitorii de film stau adesea în umbra unor mari regizori şi actor. Însă cu Maurice Jarre se întîmplă un lucru diferit, muzica filmului „Doctor Jivago”, la fel ca majoritatea compoziţiilor sale, sînt celebre la nivel mondial şi au rămas de neuitat în istoria cinematografiei”.