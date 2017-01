A decedat un fost mare baschetbalist al Farului

11:57:36 / 23 Decembrie 2015

Dumnezeu sa-l odihneasca!

Sint mindru ca ma numar printre cei care au avut onoarea de a-l vedea jucind si aplauda pe acest MARE sportiv al Farului, in perioada cind baschetul era iubit si respectat aici in Constanta. Am avut atunci o echipa mare, o echipa "de aur", care umplea Sala Sporturilor si care, in pofida arbitrajelor pro-bucurestene, reusea sa cistige meciuri fabuloase. Ce cosuri marca Spinu de pe extreme, cind nu se inventase inca cosul de 3! Dumnezeu sa-l ierte si sa-l odihneasca! Sincere condoleante familiei.