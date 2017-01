A demisionat din Consiliul Local de teama incompatibilității

DEMISIE USL trăiește! Asta ar fi concluzia ce ar putea fi trasă după ultimele evenimente din Consiliul Local Crucea. După ce, luna trecută, alesul local PNL Victorița Popa și-a dat demisia din funcția de consilier, aceasta a fost înlocuită, ieri, de un alt reprezentant al PNL care se afla, la alegerile din 2012, pe lista USL. Și asta nu pare neapărat o surpriză, chiar dacă, la nivel central, USL nu mai există, iar liderii partidelor care au format odinioară Uniunea sunt acum dușmani declarați. „La noi a funcționat perfect USL și am putea spune că încă merge. În Consiliu, nu am ținut cont nicicând de culoarea politică. Indiferent că erau consilieri PNL, PSD sau PDL, noi am lucrat în echipă“, a declarat primarul comunei Crucea, Gheorghe Frigioi. Prin urmare, consilierii locali l-au validat pe înlocuitorul Victoriței Popa - Ion Lucian.

INCOMPATIBILITATE? Potrivit afirmațiilor primarului, demisia înregistrată pe numele Victoriței Popa a avut la bază două motive. În primul rând, ea nu mai lucrează ca medic veterinar în comuna Crucea, ci, mai nou, în Nicolae Bălcescu. „Îi era tot mai greu să vină și la ședințele de Consiliu Local și a decis să se retragă“, a precizat Frigioi. Există însă și un al doilea motiv, mai plauzibil. În Stupina, Popa locuiește împreună cu familia sa într-o casă pe care a cumpărat-o în urmă cu vreo 15 ani de la fostul IAS. Terenul rămăsese în proprietatea administrației locale și, anul acesta, Popa a depus o cerere pentru a putea cumpăra terenul. Numai că, odată depusă această solicitare, vânzarea terenului ar putea fi realizată doar după ce procedura este aprobată de Consiliul Local. „Nu putea să voteze în şedinţa de Consiliu pentru sine. Atunci, Victorița Popa a spus că ar fi mai bine să își dea demisia decât să existe vreo formă de incompatibilitate“, a completat Frigioi.