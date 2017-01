A doua finală în UCL pentru Atletico Madrid în ultimii trei ani

Presa din Europa şi din America de Sud a elogiat performanța jucătorilor de la Atlético Madrid, după meciul de marți seară, cu Bayern München. Chiar dacă a pierdut manșa retur a semifinalei cu Bayern, scor 1-2 (Griezmann 5 / Xabi Alonso 31, Robert Lewandowski 74), victoria la limită din tur, scor 1-0, a permis formației spaniole să obțină calificarea în finala Ligii Campionilor, care se va juca la 28 mai, la Milano. „Urâţi, puternici şi finalişti”, a titrat cotidianul mexican „Record”, după ce Atletico a rezistat asediului de la Munchen şi va disputa a doua finală în UEFA Champions League în ultimii trei ani, după cea pierdută în 2014, scor 1-4, în fața lui Real Madrid.

„Incredibilul Cholo. Fotbal tiki-taka, jucat cu cuţitul între dinţi, fotbal-posesie, fotbal cu emoţii violente, fotbal german, fotbal spaniol. Să ne înţelegem: Atletico Madrid poate fi oprită într-o zi, dar numai dacă îşi face singură harakiri”, a fost comentariul jurnaliştilor cotidianului argentinian „Olé”.

„Dramă Bayern”, a titrat cotidianul german „Bild”, care asociază eliminarea nemţilor cu gustul amar al bitter-ului.

„Finala Ligii Campionilor se va juca fără echipa antrenată de Josep Guardiola, care a ratat de trei ori calificarea în ultimul act al competiţiei, după ce a fost eliminată de cele trei mari echipe din Spania, Real Madrid, Barcelona şi Atletico Madrid. Guardiola nu a fost niciodată aproape de finală cu Bayern cum a fost acum”, a menționat „Bild”.

Antrenorul Diego Simeone va lupta pentru trofeul Ligii Campionilor chiar pe stadionul în care a jucat în tricoul lui Internazionale Milano, în perioada 1997-1999. „San Siro îl aşteaptă pe Cholo Diego Simeone. Suferinţă, apărare şi înfrângere, dar Atletico vine la Milano”, au scris jurnaliştii italieni de la „Gazzetta dello Sport”.

De asemenea, ziarele spaniole din Catalunya, „El Mundo Deportivo” şi „Sport”, au lăudat performanţa echipei lui Simeone. „Atletico Madrid va fi în finala de la Milano. O echipă mare, care nu a încetat niciodată să creadă că poate fi cea mai bună din Europa”, a titrat „El Mundo Deportivo”, în timp ce jurnaliştii de la „Sport“ au scris: „Ce mod de a suferi! Atletico Madrid a scris o nouă pagină din istoria incredibilă a fotbalului!”.

DIEGO SIMEONE: „AM ELIMINAT DOUĂ DINTRE CELE MAI BUNE TREI ECHIPE DE CLUB ALE LUMII”

Antrenorul argentinian Diego Simeone consideră că FC Barcelona şi Bayern Munchen, echipele eliminate de Atletico Madrid în sferturile de finală şi în semifinalele Ligii Campionilor, sunt două dintre cele mai bune trei formaţii de club din lume. „În prima repriză, am avut în faţă cel mai tare adversar pe care îl puteam înfrunta. Cei de la Bayern au avut mingea, au câştigat duelurile directe. A fost incredibil şi minunat să văd o echipă cu o asemenea continuitate şi intensitate în joc. Mă îndrăgostisem de jocul lor. Noi nu am putut răspunde, dar reacţia de la penalty-ul apărat de Oblak a fost bună. Repriza a doua a fost diferită, după intrarea lui Carrasco. Echipa mea a câştigat dueluri, a avut tranziţie între atac şi apărare, apoi a venit golul. Am ajuns în finală după ce am eliminat două dintre cele trei mari cluburi ale lumii şi acest lucru mă face foarte fericit”, spus Simeone, care o pregătește pe Atletico din 2011. De atunci, antrenorul argentinian a cucerit cu gruparea madrilenă campionatul, Cupa şi Supercupa Spaniei, dar şi UEFA Europa League şi Supercupa Europei. Cu Simeone antrenor, Atletico Madrid a jucat în 2014 finala Ligii Campionilor, pierdută însă în faţa rivalei Real Madrid.

„Cu Real Madrid nu va fi nicio revanşă. Vrem mai mult în viaţă, nu există revanşe, există doar oportunităţi noi. Sunt fericit pentru oamenii care lucrează aici. Nu este o coincidenţă că am am jucat finala Europa League şi am ajuns în două finale ale Ligii Campionilor”, a declarat Simeone.

GUARDIOLA VA FI SUPORTERUL LUI MANCHESTER CITY

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Pep Guardiola, a recunoscut la finalul meciului cu Atletico Madrid că trupa lui Simeone a meritat calificarea în finala Ligii Campionilor şi a dezvăluit că va fi suporterul echipei Manchester City în meciul de miercuri seară cu Real Madrid. Atletico s-a răzbunat pe Bayern abia după 42 de ani. În 1974, germanii au câştigat prima lor Cupă a Campionilor din istorie, după 4-0 cu Atletico Madrid, pe stadionul „Heysel” din Bruxelles.

„Vreau să o felicit pe Atletico. Sunt mândru de jucătorii mei, a fost un meci bun pentru suporterii noştri. Atletico este o echipă bună și merită să fie în finală. Sper ca viitorul antrenor, Carlo Ancelotti, să facă mai multe decât am făcut eu la Bayern şi să câştige Liga Campionilor”, a declarat Guardiola la finalul meciului cu Atletico. Guardiola a venit la Bayern în urmă cu trei sezoane, atunci când echipa tocmai câştigase Liga Campionilor. De atunci, Bayern s-a oprit în semifinalele competiţiei, fiind eliminată de fiecare dată de o echipă din Spania.

„Eu sunt bucuros, în ciuda dezamăgirii jucătorilor mei. Nu am înscris la Madrid, dar aici trebuia să dăm cel puţin cinci goluri. Nu am pierdut pentru că Thomas Muller a ratat un penalty. Am făcut totul aşa cum trebuia. Am dat totul în acest meci, dar nu a fost să fie. Acum ne mai rămâne doar competiţia internă, pe care trebuie să o câştigăm”, a mai spus Guardiola, care este la doar un punct distanţă de a cuceri al treilea său titlu în Germania, iar la finalul sezonului va pleca în Premier League, pentru a antrena formația Manchester City. Guardiola poate ajunge în aceeași situaţie ca în 2013, când a ajuns în Bavaria: poate prelua echipa caree deţine trofeul Ligii Campionilor.

„Bineînţeles că voi fi suporterul echipei Manchester City. Îmi doresc ca ei să se califice şi să câştige trofeul. Am fost fericit la Bayern, mi-am dat viaţa pentru acest club, dar nu am reuşit să duc echipa în finală şi să o câştig. Acesta este marele meu regret”, a încheiat Guardiola

REAL MADRID SAU MANCHESTER CITY?

Miercuri seară, de la ora 21.45 (în direct la Pro TV şi Dolce Sport 1), la Madrid, pe stadionul „Santiago Bernabeu”, Real Madrid şi Manchester City vor continua de la scorul de 0-0, rezultatul înregistrat în manşa tur, lupta pentru prezenţa în finala programată la Milano, la 28 mai.

SEMIFINALELE UEFA EUROPA LEAGUE

Joi seară, de la ora 22.05, se vor disputa și partidele retur din semifinalele UEFA Europa League: FC Liverpool - Villarreal CF (în tur: 0-1; în direct la Pro TV și Dolce Sport 2) și FC Sevilla - Șahtior Donețk (în tur: 2-2; în direct la Dolce Sport 1). Finala UEL va avea loc la 18 mai, la Basel.