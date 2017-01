A doua înfrângere consecutivă pentru HC Farul

După eșecul înregistrat săptămâna trecută cu HC Dobrogea Sud Constanța, HC Farul a pierdut un nou duel în fața uneia dintre fruntașele clasamentului Seriei A din Divizia A la handbal masculin, fiind învinsă duminică, pe teren propriu, de Știința Municipal Bacău, cu scorul de 38-32 (21-13), în etapa a 15-a. Soarta partidei s-a decis încă din primele zece minute, când moldovenii au înscris de șapte ori consecutiv, fără să primească gol, și s-au distanțat la 9-2. Până la pauză, formația pregătită de Eden Hairi s-a chinuit să mențină o diferență decentă și, în mare parte, a reușit. Repriza secundă s-a desfășurat după același tipar, cu oaspeții controlând jocul, chiar dacă pe final constănțenii au dat impresia unei reveniri spectaculoase, apropiindu-se la cinci goluri, 35-30. „Startul de meci a fost destul de ezitant, fără pic de încredere, chiar dacă speram la un debut de partidă mult mai bun, ținând cont de faptul că împotriva celor de la HC Dobrogea am făcut o primă repriză bună. În schimb, în repriza secundă am fost mult mai determinați. Din păcate, nu am știut să gestionăm unele momente importante”, a spus antrenorul Eden Hairi, care nu l-a putut folosi pe interul Bozidar Lekovic, accidentat. Pentru HC Farul au marcat: Tudorancea 10 goluri, Stankovic 6, Savu 6, Militaru 3, C. Ion 3, Cristolovean 2, S. Stoian 1, Cîrchea 1. În urma acestei înfrângeri, HC Farul rămâne pe locul 6 în clasament, cu 24 de puncte.

ÎNCĂ UN SUCCES PENTRU HC DOBROGEA SUD

Învingătoare vineri în restanța cu CSU Târgoviște, HC Dobrogea Sud a câștigat și meciul de sâmbătă, din etapa a 15-a, disputat tot la Târgoviște, în compania celor de la GSIP Moreni, scor 45-22 (24-13). Constănțenii, care l-au avut la dispoziție și pe veteranul Dalibor Cutura, revenit în țară după ce a fost în Serbia pentru rezolvarea unor probleme personale, au dominat încă din start, însă gazdele au oferit o replică destul de dârză timp de 20 de minute. Soarta întâlnirii era decisă încă de la pauză, astfel că în repriza secundă antrenorul Djordje Cirkovic a dat credit jucătorilor tineri, care nu au dezamăgit, dublând diferența de pe tabela de marcaj. Pentru HC Dobrogea Sud au marcat: Bologa 11 goluri, Cutura 9, Bodnărescu 8, Rakcevic 6, Vujadinovic 5, Culea 3, B. Munteanu 2, Todică 1. După acest succes, formația de pe litoral s-a distanțat în fruntea clasamentului Seriei A, acumulând 42 de puncte, la cinci lungimi de ocupanta poziției secunde, CSU Suceava. Cele două echipe se vor întâlni duminică, în Sala Sporturilor din Constanța, în etapa a 16-a.

