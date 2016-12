A doua înfrângere pentru CSV 2004 Tomis

Primul test important pentru CS Volei 2004 Tomis, desfăşurat aseară, în Sala Sporturilor din Constanţa, în cadrul etapei a 17-a din Divizia A1 la volei feminin, a fost picat de formaţia de pe Litoral. Echipa antrenată de Darko Zakoc şi Constantin Alexe a cedat cu scorul de 1:3 (25:15, 19:25, 15:25, 19:25) şi mai are doar şanse teoretice să câştige sezonul regulat. Liderul Ştiinţa Bacău are patru puncte avans şi un singur meci greu în retur, la Constanţa. Susţinute de un public entuziast, “sirenele” au avut un început de meci perfect. În primul set, ocupanta poziţiei a patra din clasament a fost redusă la condiţia unei echipe care luptă pentru evitarea retrogradării: preluare slabă, atacuri greşite, blocaj aproape inexistent. Gazdelor le-a ieşit totul în acest set, în care diferenţa s-a făcut la capitolul serviciu. Tot cu serviciul au făcut şi adversarele diferenţa, însă experienţa lor superioară le-a permis să aibă şi continuitate în jocul bun, astfel că au câştigat fără emoţii următoarele trei seturi. Oaspetele au fost mai bune aseară, fapt recunoscut şi de tabăra constănţeană. Pentru CSV 2004 Tomis (antrenori: Darko Zakoc şi Constantin Alexe) au evoluat: Neaga - Nikolova, Gavrilescu, Butnaru, Nemţanu, Majstorovic şi Vujovic - libero (au mai jucat: Trică, Viviane, Juliana şi Bobi). Au arbitrat: Silvian Lungu (Bucureşti) şi Nicolae Marin (Galaţi).

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am pierdut pentru că echipa mea a jucat slab, iar echipa adversă foarte bine după primul set. Am făcut cadou de multe ori puncte pe care le puteam noi câştiga cu uşurinţă. Poate că echipa mea a crezut că meciul poate fi câştigat uşor, cu servicii bune şi greşeli ale adversarelor. Din păcate, nu a fost suficient, pentru că adversarele au revenit foarte bine în joc. Preluarea lor a fost mai bună, la fel atacul şi contraatacul. Asta e, am pierdut o bătălie, însă războiul continuă. Recunosc că nu m-am aşteptat la o înfrângere, dar echipa mea a prins o zi foarte slabă” - Darko Zakoc (antrenor principal CSV 2004 Tomis). „A fost un meci în care, pur şi simplu, echipa adversă a fost mai bună. Înfrângerea de azi înseamnă că vom termina sezonul regulat pe locul 2, dar nu este nicio problemă, şi de acolo putem câştiga campionatul. Va trebui să muncim mai mult, să strângem rândurile, să conştientizăm că adversarele noastre de azi (n.r. - aseară) formează o echipă puternică, o echipă care ne poate învinge” - Claudia Gavrilescu (căpitan CSV 2004 Tomis). „Probabil că, după primul set, pe care l-am câştigat la 15, ne-am culcat pe o ureche, iar asta ne-a costat victoria. Am aşteptat prea mult greşeala adversarului, care nu a mai venit, am intrat puţin în panică şi aici s-a făcut diferenţa. Noi plasam mingile, ele atacau foarte tare şi de aici s-a rupt totul” - Diana Neaga (jucătoare CSV 2004 Tomis).

Celelalte rezultate înregistrate în etapa a 17-a: Ştiinţa Bacău - CSU Tg. Mureş 3:0; Pro Volei Botoşani - SCM U. Craiova 3:0; CSM Lugoj - CSM Sibiu 3:0; CSM Bucureşti - U. Cluj 3:0. Unic LPS Piatra Neamţ a stat.

Clasament

1. Ştiinţa Bacău 16 15 1 47: 6 45

2. CSV 2004 Tomis 16 14 2 43: 8 41

3. Dinamo Bucureşti 15 11 4 40:17 34

4. Unic Piatra Neamţ 15 11 4 37:20 33

5. Medicina Tg. Mureş 16 8 8 29:29 25

6. CSM Lugoj 15 9 6 28:26 24

7. Pro Volei Botoşani 16 7 9 25:29 23

8. SCM U. Craiova 15 4 11 16:35 12

9. U. Cluj 16 3 13 12:42 8

10. CSM Bucureşti 15 2 13 12:39 7

11. CSM Sibiu 15 1 14 5:43 3

* Penicilina Iaşi s-a retras din campionat