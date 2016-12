A doua remiză în deplasare pentru FC Farul

După 1-1 în deplasarea de la Juventus Bucureşti, din etapa a 5-a, FC Farul a reuşit să obţină un nou rezultat de egalitate pe teren străin, remizând, scor 2-2, în confruntatea cu Delta Tulcea. Pentru a doua oară în acest sezon şi pentru prima dată în deplasare, FC Farul a înscris mai mult de un gol. Meciul a început însă cum nu se poate mai rău pentru constănţeni, R. Radu reuşind dubla în min. 23 şi 33, la primul dintre ele cu largul concurs al lui Vajou. Farul şi-a revenit din şoc doar trei minute mai târziu, când, în urma unei lovituri de colţ, Ion Barbu a recentrat în faţa porţii, iar Ghe. Rusu a reluat cu capul, din 2 m, reducând din handicap. Partea secundă a fost dominată în mare măsură de Farul care şi-a creat multe situaţii de a înscrie, egalarea venind cu şase minute înainte de final. Veteranul Ion Barbu a fost cel care a adus un punct preţios, reluând mingea cu capul din 6 m şi dovedind că la 33 de ani rămâne în continuare un jucător important pentru gruparea de pe litoral. „Am făcut o partidă bună, dar am început să jucăm după 0-2. În repriza secundă am avut multe situaţii de a marca şi suntem mulţumiţi de rezultat. Am reuşit din nou două goluri şi este bine că atacul începem să înscriem mai mult de un gol“, a declarat antrenorul secund Gheorghe Butoiu. Pentru FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gheorghe Butoiu) au evoluat: Răuţă - Niţescu, I. Barbu, Vajou (46 Paşcovici), L. Ştefan - Boboc (46 Lucan), Parfenie, Hurdubei (75 A. Vlad), Ad. Câmpeanu - I. Lupu, Ghe. Rusu.

Celelalte rezultate din etapa a 13-a a Seriei I: Săgeata Năvodari - CS Otopeni 1-0, Astra II Giurgiu - FC Snagov 1-1, Concordia Chiajna - FC Botoşani 1-0, Dinamo II Bucureşti - Juventus Bucureşti 1-1, CF Brăila - Dunărea Galaţi 0-2, Steaua II Bucureşti - Viitorul Constanţa 0-2, Gloria Buzău - Ceahlăul Piatra Neamţ 1-1.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 13 9 4 0 33-10 31 (+13)

2. Săgeata Năvodari 13 9 1 3 23- 9 28 (+7)

3. Concordia Chiajna 13 8 4 1 21-11 28 (+7)

4. Viitorul Constanţa 13 5 5 3 22-21 20 (+2)

5. Dunărea Galaţi 13 5 4 4 24-14 19 (-2)

6. FC Botoşani 13 5 4 4 21-15 19 (+1)

7. Delta Tulcea 13 5 3 5 20-23 18 (0)

8. FC Farul Constanţa 13 4 5 4 10-11 17 (-1)

9. CS Otopeni 13 5 2 6 14-17 17 (-1)

10. Gloria Buzău 13 4 4 5 12-14 16 (-5)

11. Astra II Giurgiu 13 4 4 5 19-22 16 (-5)

12. FC Snagov 13 5 1 7 15-26 16 (-2)

13. Juventus Bucureşti 13 3 4 6 15-20 13 (-8)

14. Steaua II Bucureşti 13 4 1 8 13-21 13 (-5)

15. Dinamo II Bucureşti 13 3 2 8 12-27 11 (-10)

16. CF Brăila 13 0 4 9 9-22 4 (-17)