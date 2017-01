A doua „Ţară a Piticilor” în Constanţa

Joaca bate şcoala! Asta a aflat ieri primarul Radu Mazăre de la cîteva mii de copii care, însoţiţi de părinţi sau bunici, s-au grăbit să testeze încă de la inaugurare cea de a doua Ţară a Piticilor amenajată în oraş de municipalitate. Amplasat în zona podului rutier din cartierul Medeea, noul loc de joacă pentru prichindei este fratele mai mic al Ţării Piticilor din Parcul Tăbăcăriei, dar are în plus şi un teren betonat de sport. Într-un dialog primar-copii, cei mici s-au arătat încîntaţi de jocurile amenajate în aer liber şi au cam strîmbat din nas cînd Radu Mazăre i-a întrebat despre şcoală. Din vorbă în vorbă, copiii l-au convins pe primar să danseze cu ei pe ritmul melodiei trupei Hi-Q „Gaşca mea” şi al cîntecului „Nu mi-e frică de bau bau”, unul dintre hiturile care au făcut ravagii în rîndurile audienţei din categoria junior. După ce micuţii i-au arătat primarului că ştiu să danseze, au cerut „oficial” desfiinţarea şcolilor şi înfiinţarea unor discoteci pentru copii. După îndelungi negocieri, Mazăre a stabilit, de comun acord cu toţi copiii prezenţi, să păstreze şcolile în picioare şi să înfiinţeze în parcurile de tip „Ţara Piticilor” cîte o discotecă în care, în fiecare duminică, urmează să se organizeze concursuri cu premii pentru cei mai buni mici dansatori. „Am identificat un loc în apropierea acestui parc pentru copii, unde vom construi şi un club în aer liber pentru pensionari, astfel încît bunicii să poată bea un suc sau o cafea şi să citească ziare cît timp se joacă nepoţii lor”, a declarat primarul Mazăre. El a anunţat că, săptămîna aceasta, mai are două surprize de proporţii pentru copii: sîmbătă, în Parcul Tăbăcăriei, vizavi de Palatul Copiilor, va fi inaugurat cel mai mare parc din România pentru practicanţii de sporturi extreme, iar duminică, la Casa de Cultură, va fi amenajat un nou parc Ţara Piticilor.