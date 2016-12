A doua umilinţă a sezonului pentru Săgeata

Speranţele celor de la Săgeata Năvodari de a urca în prima jumătate a clasamentului Ligii 1 la fotbal după primele zece etape au fost spulberate în urma înfrângerii drastice suferite duminică, pe teren propriu, în faţa celor de la Pandurii Tg. Jiu, scor 0-4. Extrem de supărat la finalul jocului, antrenorul năvodărenilor, Tibor Selymes, a recunoscut că echipa sa a făcut unul dintre cele mai slabe meciuri de la venirea sa pe banca tehnică. „Am arătat ca o echipă din liga secundă. Fără atitudine, fără agresivitate, fără nimic. A fost un meci asemănător cu cel din Ghencea, când am pierdut cu Steaua. Cu echipele bune, mai puternice decât noi, care joacă în viteză, nu ne descurcăm deloc. Noi cu echipele de talia noastră jucăm bine, dar în faţa celor care se bat la titlu, este diferenţă de valoare. Ne pierdem prea uşor şi ne este frică să ne luptăm. Nu poţi să iei un gol şi apoi să cazi din toate punctele de vedere. Este adevărat că şi lipsa de experienţă contează, iar noi am avut în teren mai mulţi jucători care sunt la primul lor sezon în prima ligă. Trebuie să simtă şi ei ce înseamnă să joci cu Steaua sau cu Pandurii. Am văzut că în prima repriză au greşit însă jucătorii cu experienţă şi de aceea am şi făcut două schimbări la pauză”, a declarat tehnicianul grupării de pe litoral, adăugând că jucătorii vor fi sancţionaţi pentru prestaţia de duminică: „O să luăm măsuri, pentru că nu se poate aşa ceva. Este al doilea meci în care ne facem de ruşine. Este greu să renunţi la nişte jucători până la finalul turului, dar unii s-ar putea să-şi facă bagajele, pentru că o astfel de atitudine este inadmisibilă. Să pierzi cu 4-0 este ruşinos şi este normal să ni se reproşeze orice de către conducerea clubului”.

OBIECTIV NESCHIMBAT Săgeata nu a putut folosi în partida cu gorjenii trei jucători de bază din defensivă, portarul Leonidas Panagopoulos, fundaşii Ioan Mera şi Ionuţ Filip. „Mera a fost suspendat, pentru că în meciul din Cupa României i-a spus ceva arbitrului, iar acesta a notat în raport. Mi se pare ciudat, mai ales că el nici măcar nu a fost trecut pe foaia de joc. Filip a fost şi el suspendat pentru patru cartonaşe galbene, iar Panagopoulos s-a accidentat la muşchii inghinali şi nu s-a putut pregăti cu echipa”, a spus Selymes. După cele zece runde scurse din acest campionat, gruparea de pe litoral se află încă în grafic pentru îndeplinirea obiectivului, evitarea retrogradării. „Obiectivul a fost încă de la început menţinerea în prima ligă şi acesta va rămâne. Noi suntem o echipă medie, poate că nici de mijlocul clasamentului. Cu o altă atitudine, putem termina totuşi în primele zece locuri. Dacă o să avem timp şi vom munci împreună, o să putem pune probleme oricui, dar avem nevoie şi de experienţă”, a adăugat Selymes.