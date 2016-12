A dus la poliţie banii găsiţi

„Nu te poţi bucura de banii câştigaţi necinstit” este părerea unui braşovean venit în vacanţă pe litoral. În ziua în care se pregătea să plece de la mare, bărbatul a găsit pe o alee din Satul de Vacanţă aproape 1.000 de lei. Primul lucru la care s-a gândit a fost să îi restituie poliţiei, pentru ca cel care i-a pierdut să poată intra în posesia lor. „La ieşirea din parcare, am văzut un fişic de bani. I-am luat şi am aşteptat în zonă aproximativ jumătate de oră, în ideea că poate va veni cel care i-a pierdut. Când am văzut că nu apare nimeni, m-am hotărât să merg la poliţie să îi predau şi, poate aşa, cel care i-a pierdut îi va recupera. Probabil multora li se pare ciudat gestul meu, însă aşa cred că ar trebui să facă toată lumea, pentru că şi noi ne-am dori acelaşi lucru în cazul în care am pierde o sumă de bani”, a declarat Dragoş. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie Constanţa au intrat în posesia banilor şi îl aşteaptă acum pe cel care i-a pierdut să îi recupereze. Pentru că banii nu au fost găsiţi într-un portofel sau într-o borsetă, păgubitul va trebui să le spună oamenilor legii suma exactă, pentru a se convinge că el este cel care i-a pierdut.