A explodat exportul de energie! Cu 60% mai mult față de 2016

Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declarat vineri, la Bistrița, că exporturile României de energie electrică au crescut în acest an cu aproximativ 60% față de anul trecut. "Dacă ne-am uita pe primele șapte luni - se închide și a opta, România este exportator net de energie electrică. A crescut cam cu 60% față de anul trecut exportul de energie electrică, ceea ce înseamnă foarte clar că România produce, cu siguranță, mai mult decât consumă. Asta pentru că avem posibilitatea, dintr-un mix energetic destul de dezvoltat, să producem energie. Într-adevăr, pe această perioadă am avut unele probleme cu condițiile meteo, fiind o secetă destul de puternică am avut rezerve mai mici în lacuri și pe partea de hidro am produs mai puțin, dar am avut rezerva pe cărbune", a spus ministrul.

DE CE NU-ŞI SCHIMBĂ ROMÂNII FURNIZORUL

În ceea ce privește liberalizarea pieței de energie electrică, Toma Petcu recunoaște că nu există un interes al populației pentru schimbarea furnizorului, deși acest lucru ar putea aduce facturi mai mici.

"Din păcate, nu pot să spun că există un interes major în rândul populației să facă această mutare. Probabil nu neapărat, pentru că economic cu siguranță este, ci datorită faptului că încă nu sunt foarte convinși că această mutare de la o firmă tradițională, cu care ei colaborează de 20-30 ani, poate fi făcută și către terți care până acum nu știu cu ce se ocupă și nu au auzit de ei. Și sunt foarte reticenți la acest transfer al contractului și al furnizării de energie electrică", a explicat Petcu.

UNDE NU ESTE REŢEA, POT FI PANOURI FOTOVOLTAICE

Ministrul Energiei a vorbit și despre situația celor aproximativ 30.000 de gospodării din România situate în zone greu accesibile și care nu sunt conectate la rețeaua de distribuție a energiei electrice, spunând că pentru acestea ar putea constitui o soluție un program prin care să își achiziționeze panouri fotovoltaice. "Pentru cătunele sau satele izolate care nu au electricitate sau pentru persoanele izolate care nu au acces la curent electric, am discutat cu doamna viceprim-ministru și ministru al Mediului despre un proiect pe Fondul de Mediu care să prevadă sumele necesare, pe un program gen "Casa verde", să putem să atragem fonduri să alocăm sume pentru persoane fizice și/sau UAT-uri, pentru a realiza lucrări mici cu panouri fotovoltaice și baterii de rezervă, pentru alimentarea acestor case izolate și a populației care nu are acces la ora actuală la curentul electric", a declarat Petcu.