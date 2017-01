A făcut stop cardiac la volan

Un bărbat şi-a pierdut viaţa ieri după-amiază, după ce i s-a făcut rău la volan şi a provocat un accident rutier, petrecut pe varianta Ovidiu. Oamenii legii spun că Lăzărel Relea, în vârstă de 57 de ani, din Constanţa, aflat la volanul unui autoturism marca Opel Vectra, cu numărul de înmatriculare B 3438 PA, se deplasa pe Drumul Naţional 3 C, dinspre Constanţa către Ovidiu. La un moment dat, şoferului i s-a făcut rău la volan şi a pierdut controlul maşinii, care a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un autotren marca MAN, înmatriculat TR 31 RAD, condus dinspre Ovidiu către Constanţa de Sandu Iaurum, de 36 de ani, din Constanţa. „Am văzut că şi-a lipit capul de geam şi că, dintr-o dată, maşina accelerează. Mi-am dat seama imediat că se simte rău. Am încercat să evit impactul, dar nu am mai avut cum”, a declarat Sandu Iaurum, şoferul tirului. Medicii au încercat să-l resusciteze pe Lăzărel Relea, care suferise un stop cardiac, dar, în pofida eforturilor depuse de aceştia, viaţa bărbatului nu a mai putut fi salvată. Trupul său neînsufleţit a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Oamenii legii l-au testat pe şoferul tirului cu aparatul Drager şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.