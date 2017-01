A fi sau a nu fi... în Danemarca

Duminică, la Gudme, de la ora 17.20, Handbal Club Municipal Constanţa va susţine o partidă decisivă în lupta pentru calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor la handbal masculin. Delegaţia constănţeană pleacă sîmbătă spre „Ţara lui Hamlet”, iar un succes, o remiză sau chiar un eşec la mai puţin de cinci goluri în confruntarea cu GOG Svendborg Gudme poate aduce campioana României între primele 16 formaţii ale Europei handbalistice.

Săptămîna decisivă a handbalului constănţean nu a început deloc bine pentru campioana HCM Constanţa, învinsă după mai bine de un an şi jumătate în campionatul românesc de Dinamo, scor 27-26. Partida disputată joi seară, în Capitală, cu Dinamo, a fost un concurs nefast de împrejurări, aşa cum declara la final şi conducătorul de joc Marius Stavrositu... "Dinamo nu a fost cu nimic mai bună decît HCM”. Însă arbitrajul împotrivă al sibienilor Cândea şi Tâlvâc, care au judecat greşit mai multe faze (dar numai pro-Dinamo... cartonaş roşu arătat lui Milinovic pentru ripostă, după ce Bogdan Voica îi aplicase un cot în figură, luptele greco-romane tolerate lui Bibirig, aruncări de la şapte metri inventate, jocuri pasive nefluierate, faulturi dure trecute cu vederea etc.), dar şi greşelile şi ratările repetate ale handbaliştilor pregătiţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi (Timofte sau Muraru nereuşind să-l învingă pe Dragomir de pe semicerc, în finalul jocului), au condus spre acest deznodămînt deloc dorit în tabăra noastră. "Am făcut o primă repriză bună atît în atac, cît şi în apărare. Apoi, în partea a doua, am comis erori şi am ratat nepermis de mult, astfel s-a scris istoria unui meci important, dar nu capital în lupta pentru titlul de campioană. Oricum, nu ne mai permitem să facem paşi greşiţi”, a declarat abătut George Buricea.

A debutat şi Streja

Handbal Club Municipal Constanţa a perfectat cu doar o zi înaintea derby-ului cu Dinamo transferul interului stînga Claudiu Streja, în vîrstă de 29 de ani, adus în primul rînd pentru a suplini accidentarea de lungă durată a lui Alexandar Adzic. A mai evoluat la Steaua, apoi în străinătate (Franţa, Luxemburg şi Israel), iar după numai trei antrenamente alături de noii săi colegi, a avut o evoluţie apreciată contra lui Dinamo, înscriind două goluri. "Este un handbalist cu calităţi certe şi care se poate integra în cel mai scurt timp”, a declarat Râşniţă. "Păcat că am debutat într-o înfrîngere. Ne-am grăbit în atac, i-am avut la îndemînă, dar şi pe fondul unor decizii controversate, am pierdut meciul. Nu mă înţeleg încă bine în atac cu coechipierii mei, dar sper într-o evoluţie mai bună şi într-un titlu cîştigat în tricoul Municipalului”, a declarat Streja.

Amărăciune, dar şi optimism înaintea plecării spre Danemarca

"Nu cred că moralul jucătorilor mei va fi afectat după această înfrîngere. Caracterele puternice se văd în momentele grele şi ne vom detaşa pentru a pregăti cît mai bine meciul cu Gudme”, a declarat Lucian Râşniţă, definind corect concentrarea handbaliştilor constănţeni. "Nu e plăcut să pierzi, dar nu trebuie să facem înmormîntare după această înfrîngere, ne aşteaptă un meci decisiv pentru calificare în Danemarca”, spune Buricea... "Mergem clar pentru victorie! Avem o şansă cu care nu ne vom mai întîlni prea curînd şi trebuie să o fructificăm. Sîntem optimişti, dar şi realişti”, îl completează Stavrositu. "Sper ca înfrîngerea nemeritată cu Dinamo să-i mobilizeze şi înrăiască. Îmi doresc un rezultat bun în Danemarca, iar HCM să devină prima echipă românească calificată în optimile celei mai importante competiţii de pe planeta handbal”, a încheiat directorul executiv Nurhan Ali.

Delegaţia constănţeană a plecat în această dimineaţă spre „Ţara lui Hamlet”, iar partida care îi poate aduce pe constănţeni între primele 16 formaţii ale Europei handbalistice (în cazul victoriei, egalului sau înfrîngerii la mai puţin de cinci goluri), GOG Svendborg Gudme - HCM Constanţa, se dispută duminică, de la ora 17.20 (în direct pe TV Sport), fiind arbitrată de brigada letonă Vadims Jaskius şi Eduards Zabko. Celălalt meci, Banik Karvina - Kiel se joacă duminică dimineaţa, de la ora 11.30.

Rezultate

Banik Karvina - HCM Constanţa 31-34

GOG Svendborg Gudme - THW Kiel 28-32

THW Kiel - Banik Karvina 44-25

HCM Constanţa - GOG Svendborg Gudme 33-28

HCM Constanţa - THW Kiel 28-37

GOG Svendborg Gudme - Banik Karvina 45-32

Clasament Grupe E

1. THW Kiel 3 3 0 0 113- 81 6

2. HCM Constanţa 3 2 0 1 95- 96 4

3. GOG Gudme 3 1 0 2 101- 97 2

4. Banik Karvina 3 0 0 3 88-123 0