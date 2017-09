A fi sau a nu fi în Schengen! Un subiect flexibil, pentru orice vreme sau modă

Nu că n-am considera că subiectul intrării României în Schengen nu este important, însă nu putem să nu observăm cum acesta revine ciclic, fără a se întâmpla, de fapt, nimic. Ne inflamăm dacă declaraţiile ne sunt potrivnice, ne bucurăm dacă ne sunt favorabile şi... atât. Nu se întâmplă absolut nimic şi mestecăm acest subiect de prea multă vreme. Cea mai recentă conversaţie pe acest subiect a pornit de la comisarul european responsabil pentru Securitate, Julian King, care a declarat luni, după o întrevedere cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, că toate țările ar avea de câștigat dacă România ar fi parte din spațiul Schengen. "Așa cum președintele Juncker a spus din nou în discursul despre starea Uniunii, săptămâna trecută, în ceea ce privește Comisia, considerăm că Schengen ar fi mai puternic și toate țările ar avea de câștigat dacă România ar fi parte din Schengen", a spus Julian King. El a adăugat că nu a discutat cu Tudorel Toader despre aderarea României la Schengen, însă acest subiect va fi abordat în cadrul întrevederii cu ministrul de Interne, Carmen Dan. Comisarul european a precizat că este foarte importantă o cooperare bine pusă la punct între statele membre ale UE în combaterea terorismului, amintind că România nu a suferit un atac terorist direct, însă cetățeni români au fost prinși în astfel de evenimente în alte țări. "Am discutat importanța activității pe care o facem împreună în toată Europa pentru a combate terorismul, crima cibernetică, crimele grave și crima organizată. În aceste chestiuni, statele membre, autoritățile statelor membre, au fost în prima linie, dar, la nivelul Uniunii Europene, putem și trebuie să facem mai mult pentru a aduce o contribuție și a întări eforturile statelor membre și ale autorităților naționale de a contracara aceste provocări. România nu a suferit un atac terorist direct, dar cetățenii români, desigur, au fost prinși în atacuri în alte părți. Aceste provocări ne afectează pe toți. De aceea, este foarte important să avem o cooperare bine pusă la punct. Am discutat o serie de chestiuni practice care sunt pe agenda Consiliului de Afaceri Interne și Justiție pentru lunile în curs și am subliniat cât de important considerăm că este ca toate statele membre să fie angajate în mod activ în aceste discuții", a declarat King, după întâlnirea cu Toader.

L-au costat ceva toate aceste declaraţii? Absolut nimic. România - parte a efortului comun în lupta împotriva terorismului, doar teorie. România - parte a structurilor geostrategice, doar teorie. România - parte a efortului împotriva crimei cibernetice, doar teorie. Şi aşa mai departe. Aşteptăm, totuşi, şi ceva concret.