„A fi sau a nu fi” sau aventurile unui român la Londra

Scriitorul constănțean Ioan Roman revine în atenția cititorilor tomitani cu un nou roman cu multă acțiune și intrigă polițistă. Este vorba despre „A fi sau a nu fi”, care a apărut, în această toamnă, la editura constănțeană „Ex Ponto”.

Înscriindu-se în coordonatele epice ale unui roman polițist, „A fi sau a nu fi” narează acțiunile întreprinse de poliția metropolitană londoneză, New Scotland Yard, pentru destructurarea unei rețele al-Qaida și anihilarea acțiunilor teroriste preconizate de aceasta. În complexa întreprindere, un rol important îl joacă și comisarul de poliție român George Baran, căruia colegii îi spun „Ceaki”. Cu acest comisar, ajuns la pensie, cititorii s-au... întâlnit în „Sfârșitul lumii”, un roman semnat de același autor.

„MI SE SPUNE „CEAKI“...” În prima pagină a romanului „A fi sau a nu fi”, George Baran, personajul principal, se prezintă: „Mi se spune „Ceaki” pentru că, în urmă cu vreo treizeci de ani, pe când eram tânăr polițist la Criminalistică, am rezolvat un caz foarte dificil și cineva, un coleg de breaslă, m-a comparat cu Ceakanica, celebrul polițist din anii '50 - '60. Deși între timp am adunat peste șaizeci de calendare în traista vieții, mă simt în formă. Sunt bine clădit, am un aspect fizic plăcut, părul grizonat la tâmple îmi conferă o oarecare distincție, măsor un metru și optzeci în înălțime (...)”.

Antrenant, cu mult dialog, cu personaje pitorești, creionate cu talent, „A fi sau a nu fi” captează atenția cititorilor pasionați de romane polițiste. Lansarea celui mai recent volum semnat de Ioan Roman este programată în această toamnă.

DE LA „VIAȚA ÎNTRE DOUĂ VIRAJE” LA „ÎNTOARCEREA CĂTRE SINE” Ioan Roman, scriitorul cu nume predestinat, a debutat în anul 1978, cu piesa de teatru „Viața între două viraje”, urmată doi ani mai târziu de „Vorba lui Titică”. Primul său roman a văzut lumina tiparului în anul 1999. Este vorba despre „Frații Zimbrului”. În 2001 a publicat volumul „Întoarcerea către sine”, care a fost republicat în anul 2014, volumul (ediție revăzută și adăugită) fiind distins cu Premiul pentru Proză al Uniunii Scriitorilor din România (USR), filiala Dobrogea. În 2011, Ioan Roman primise din partea filialei constănțene a USR Premiul de Excelență.

UN COLEG CELEBRU În volumul „Întâlnirea”, apărut în 2013, scriitorul îl evocă pe colegul său de clasă de la Liceul „Mircea cel Bătrân”, tenorul Vasile Moldoveanu. Artistul român cu cea mai intensă activitate de pe scena Metropolitan Opera din New York va veni la Constanța, pe 29 octombrie, în cadrul celei de-a 41-a ediții a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului, organizat și găzduit de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”.

Citește și:

Premii pentru slujitorii condeiului din Dobrogea

Tenorul Vasile Moldoveanu, din nou acasă