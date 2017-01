A forţat semaforul şi a lovit în plin o altă maşină

În prag de sărbători, o constănţeancă s-a trezit cu maşina lovită de un şofer grăbit. Totul s-a întâmplat luni după-amiază, în jurul orei 15.00, la intersecţia străzii Mircea cel Bătrân cu bulevardul Mamaia, din Constanţa. Potrivit martorilor, un bărbat care se afla la volanul unui autoturism marca Fiat Doblo, cu numărul de înmatriculare CT 66 AGT, aparţinând SC Alexandros Greek Taverna, a intrat cu viteză în intersecţie, forţând semaforul de pe strada Mircea cel Bătrân, şi a trecut pe roşu. În secunda următoare, el a izbit în lateral o maşină marca Mazda CX-5, cu numărul de înmatriculare B 158 RAZ, condusă de o constănţeancă, ce circula regulamentar pe bulevardul Mamaia, către Spitalul Militar. În urma impactului, Mazda a fost proiectată aproape de scuarul pentru pietoni. Un trecător care a văzut cum s-a petrecut accidentul a sunat la 112 şi a cerut ajutorul medicilor pentru şoferiţa care a acuzat dureri de spate şi de cap. În timp ce victima era transportată cu ambulanţa la spital, şoferul vinovat era interogat de poliţiştii de la Rutieră, care au efectuat cercetări la locul accidentului. „Am văzut că semaforul din faţă indica faptul că mai am două secunde de culoare verde şi am vrut să trec înainte de a se face roşu. Am crezut că mai am timp!”, a declarat şoferul Fiatului. Afirmaţia lui a fost infirmată de spusele martorilor, care au susţinut că dubiţa a trecut pe culoarea roşie. Bărbatul s-a ales cu dosar penal şi este cercetat de poliţişti, în libertate, pentru vătămare corporală din culpă.