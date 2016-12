A fost adoptată Legea educaţiei

Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor a adoptat, vineri, noua Lege a educaţiei, cu 16 voturi \"pentru\", 10 voturi \"împotrivă\" şi 5 abţineri. Voturile împotrivă şi abţinerile au aparţinut opoziţiei. Astfel, deputaţii din Comisia de învăţământ au adoptat Legea educaţiei care cuprinde 316 articole, după aproape trei săptămâni de dezbateri. \"Cred că în aceste două zile vom putea finaliza proiectul de raport astfel încât să se afle luni pe masa Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor; am fost tot timpul sub ameninţarea că acele cinci proiecte de lege urmau să intre în dezbaterea plenului independent, fără raport\", a menţionat preşedintele Comisiei de învăţământ din Camera Deputaţilor, Cristian Dumitrescu (PSD). Pe parcursul dezbaterilor din comisie, au fost prezenţi la lucrările acesteia ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, şi membri ai conducerii Ministerului Educaţiei. Proiectul de lege urmează să fie dezbătut de plenul Camerei Deputaţilor şi apoi de Senat. \"Nu am fost niciodată de acord ca o lege ca aceasta să fie dezbătută în numai 45 de zile, termen insuficient, noi totuşi am reuşit să ne încadrăm cu mari eforturi în această perioadă\", a mai menţionat el.