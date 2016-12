A fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al CFR

Guvernul a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale de Căi Ferate ”CFR” - SA, potrivit unui comunicat al companiei. Veniturile totale ale companiei sunt estimate pentru acest an la 4.212 milioane lei (în creștere cu 12,06% față de preliminatul anului 2015), la același nivel cu cheltuielile totale, ceea ce va conduce la încheierea exercițiului financiar al anului 2016 cu un rezultat brut echilibrat, susțin reprezentanții CFR. Compania are alocată pentru investiții suma de 2.508,6 milioane de lei, din care 141,3 milioane lei din surse proprii, iar diferența - din alocații bugetare și fonduri nerambursabile. În 2016 se constată o creștere față de 2015 cu 36,14% a sumelor alocate pentru investiții. Cheltuielile cu personalul sunt estimate pentru acest an la 1.011,7 milioane lei, din care cheltuielile cu salariile la 745,1 milioane lei, respectiv cu 10,55% mai mult decât cele realizate de CFR anul trecut. Vor crește cheltuielile cu salariile, spun cei de la CFR, deoarece începând din 1 mai va crește salariul minim, dar și pentru că s-a acordat, începând din 18 decembrie anul trecut, o creștere cu 10% a salariilor angajaților Companiei de Căi Ferate. ”În 2016, compania va avea 22.256 de salariați, în condițiile în care la finalul anului trecut numărul de salariați era de 22.156 și începând cu 1 mai vor mai fi angajate încă 100 de persoane”, potrivit conducerii CFR. Datoriile totale ale CFR vor continua să scadă în 2016 față de anul trecut cu 15%, în condițiile în care și în 2015 au scăzut cu 14,82% comparativ cu 2014. De asemenea, plățile restante se vor diminua în 2016 cu 15% față de nivelul aprobat pentru exercițiul financiar 2015, mai spun reprezentanții companiei.