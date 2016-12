A fost demarată ancheta privind ascultările telefonice ilegale

• Clarificări şi reglementări • Ancheta publică asupra scandalului ascultărilor telefonice ilegale din Marea Britanie a fost lansată oficial, ieri, de judecătorul Brian Levenson. Martorii vor fi audiaţi sub jurământ. Comisia, care are 12 luni la dispoziţie pentru a formula recomandări, va analiza relaţiile dintre dreptul mass-media şi protejarea vieţii private. În afară de judecătorul Leveson, din comisie mai fac parte şase persoane, printre care un cunoscut militant pentru drepturile omului, un înalt responsabil al poliţiei, un fost patron al OFCOM, autoritatea de reglementare din domeniul comunicaţiilor, doi jurnalişti şi un fost preşedinte al publicaţiei ”Financial Times”. Comisia trebuie să formuleze recomandări pentru a încadra mai bine practicile mass-media, care în prezent sunt reglementate de o comisie în mare parte ineficientă. Prima audiere publică în ancheta privind scandalul interceptărilor din redacţia ”The News of the World” va avea loc în septembrie iar din octombrie vor fi organizate şi mese rotunde privind etica şi practicile mass-media. În primele sale declaraţii publice de la numirea la conducerea anchetei, Brian Levenson a dezvăluit că investigaţia se va concentra, în prima fază, pe relaţia dintre presă şi public şi apoi pe reglementările vizând media.

• Noi suspiciuni • Piers Morgan, fost redactor-şef al tabloidului ”The News of the World” şi, în prezent, gazda emisiunii de interviuri de la CNN, a ripostat la acuzaţiile care încearcă să-l implice în scandalul interceptării telefoanelor. Fostul redactor-şef al tabloidului britanic trece la ofensivă pentru a-şi proteja slujba foarte bine văzută de la CNN, unde l-a înlocuit pe Larry King, dar şi salariul de şase cifre şi a dat publicităţii o declaraţie în care neagă că ar fi fost implicat în scandalul interceptărilor ilegale. James Hipwell, care a lucrat la publicaţia ”Daily Mirror” când Piers Morgan era redactor-şef acolo, a declarat pentru ”The Independent” că interceptarea ilegală telefoanelor era endemică şi este de neconceput ca redactorul-şef să nu fi ştiut despre aceasta. Blogul Huffpost UK a publicat un transcript al unei apariţii a lui Piers Morgan într-o emisiune de la BBC Radio 4, în 2009, când subiectul discuţiei au fost practicile tabloidelor. Acesta i-a spus moderatoarei: ”O mare parte din treabă o fac terţii. Nu că îi apăr, dar evident că aveţi rezultatele muncii lor. Spun doar că reţeaua de oameni care face treaba este foarte vastă şi cu siguranţă cuprinde întreaga piaţă a ziarelor”.

Piers Morgan s-a folosit de contul său pe Twitter pentru a-i face mincinoşi, foşti drogaţi faliţi şi escroci pe cei care îl critică. Acesta a fost prieten şi coleg cu Andy Coulson, fostul consilier al premierului David Cameron, aflat în prezent în vizorul poliţiei în scandalul interceptărilor de la ”The News of the World”. Piers Morgan a negat şi cu alte ocazii că ar fi fost implicat în interceptarea telefoanelor, fie când era la ”Mirror”, fie înainte de aceasta, când a lucrat la ”The News of the World”. În 1994, Rupert Murdoch l-a numit redactor-şef al tabloidului pe care tocmai l-a închis. Piers Morgan avea numai 28 de ani şi a fost cel mai tânăr redactor-şef pe care îl avea Marea Britanie în ultima jumătate de secol.