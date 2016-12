A fost descoperită bucătăria lui Shakespeare!

Bucătăria din locuința pe care William Shakespeare a achiziționat-o în 1597 și în care dramaturgul britanic a locuit timp de 19 ani a fost descoperită de o echipă de arheologi care a efectuat săpături pe terenul pe care s-a aflat această proprietate din orașul Stratford-upon-Avon, potrivit bbc.com. Această proprietate, cunoscută sub numele New Place, în care Shakespeare și-a petrecut 19 ani din viața sa de adult, a fost cea mai mare gospodărie nefamilială din orașul Stratford-upon-Avon, în care s-a născut celebrul poet, dramaturg şi scriitor britanic. New Place, pe care Shakespeare a cumpărat-o în 1597, includea o sufragerie, o galerie și peste 20 de camere și 10 șemineuri.

Săpăturile, care au fost realizate de specialiștii de la Centre of Archaeology al Staffordshire University, au scos la iveală și dovezi ale existenței unei săli de preparare a berii. Fragmente de farfurii, cești și alte vase au fost de asemenea descoperite în timpul săpăturilor la New Place. Reprezentanții The Shakespeare Birthplace Trust (SBT), fundația care se ocupă de conservarea și administrarea proprietății în care s-a născut dramaturgul, aflată tot în orașul britanic Stratford-upon-Avon, au spus că noile săpături arheologice au dezvăluit informații despre omul din spatele marilor opere, arătând cum trăia acest soț, tată și fiu al Stratfordului. Situl arheologic New Place va fi deschis publicului în vara anului 2016, ca parte a evenimentelor care vor marca împlinirea a 400 de ani de la moartea lui William Shakespeare, pe 23 aprilie 1616, la vârsta de 52 de ani. Cu acest prilej, unele dintre obiectele care au făcut parte din viața dramaturgului vor fi prezentate pentru prima dată. Acest proiect are o valoare de 5,25 milioane de lire sterline și este finanțat de Heritage Lottery Fund, Historic England și prin donații publice.

Săpăturile în ruinele New Place au început în urmă cu cinci ani, la peste 250 de ani de la demolarea acestei proprietăți, potrivit telegraph.co.uk. Naşterea celui mai cunoscut dramaturg britanic, care a fost botezat pe 26 aprilie 1564, este în mod tradiţional sărbătorită pe 23 aprilie, de Sfântul Gheorghe, o sărbătoare naţională în Marea Britanie.