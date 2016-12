A fost descoperită epava celei mai mari nave de război japoneze

Miliardarul american Paul Allen, cofondator al companiei Microsoft, a anunţat că vehiculul său de explorări oceanice M/Y Octopus a descoperit în largul coastelor filipineze epava celui mai mare vas din istoria marinei militare japoneze, cuirasatul Musashi, informează theguardian.com. Cuirasatul Musashi a fost scufundat în urma unui atac al aviaţiei americane, în urmă cu peste 70 de ani, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, pe 24 octombrie 1944. Paul Allen a publicat o fotografie pe Twitter, marţi, ce prezintă prora ruginită a cuirasatului Musashi, pe care încă mai poate fi văzută stema oficială în formă de crizantemă a Imperiului japonez. Miliardarul american, care este interesat şi de explorările spaţiale, spune că iahtul său de lux M/Y Octopus, pe care îl foloseşte şi pentru misiuni de explorări oceanice, a descoperit epava cuirasatului Musashi la o adâncime de 1.000 de metri pe fundul Mării Sibuyan. Sonda marină automatizată Octo ROV a descoperit epava în cursul zilei de luni, potrivit site-ului lui Paul Allen. Yahtul M/Y Octopus este înzestrat şi cu un submarin specializat în misiuni de cercetări marine. "Odihneşte-te în pace, echipaj de pe Musashi. Aproximativ 1.023 de vieţi s-au pierdut", a scris Paul Allen într-un alt mesaj publicat pe Twitter. Miliardarul american a publicat şi o fotografie cu o valvă a cuirasatului nipon, despre care a spus că a fost "prima confirmare" a faptului că epava avea origini japoneze. Paul Allen a spus că va publica în curând şi alte fotografii cu epava cuirasatului Musashi. Marea Sibuyan, aflată în centrul insulelor Visayas din Filipine, se află pe o rută maritimă intens circulată şi, de asemenea, în calea celor mai multe furtuni tropicale din Oceanul Pacific. Avioanele de război americane au scufundat cuirasatul Musashi în Marea Sibuyan pe 24 octombrie 1944, în toiul Bătăliei pentru Golful Leyte, considerată cea mai mare confruntare navală din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, în timpul căreia forţele militare americane şi australiene le-au învins pe cele japoneze. Musashi a fost o navă de luptă impresionantă, cu "tunuri mamut", potrivit site-ului Marinei americane. Sora sa geamănă, Yamato, a fost avariată în aceeaşi bătălie, potrivit US Navy, iar navele de război americane au scufundat-o pentru totdeauna un an mai târziu, în timp ce aceasta încerca să ajungă în Okinawa. Paul Allen, născut în urmă cu 62 de ani la Seattle, a înfiinţat compania Microsoft împreună cu Bill Gates în 1975 şi ocupă locul al 51-lea în topul celor mai bogaţi oameni din lume, cu o avere estimată la 17,5 miliarde de dolari, potrivit revistei Forbes. În 2012, Paul Allen a închiriat Guvernului britanic aceeaşi navă care a găsit epava cuirasatului Musashi cu scopul de a localiza, pe fundul Strâmtorii Danemarcei, clopotul de pe crucişătorul HMS Hood, nava amiral a flotei engleze. În cele din urmă, acea misiune a fost anulată din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Paul Allen susţine, de asemenea, un proiect spaţial denumit "Stratolaunch", cu scopul de a trimite în spaţiu, cu costuri accesibile, vehicule de tip cargo şi vehicule cu echipaje umane la bord. Miliardarul american a lansat SpaceShipOne, primul vehicul spaţial privat, într-un zbor suborbital, în 2004.