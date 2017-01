A fost descoperită o proteină care blochează dezvoltarea cancerului la sîn

Cercetătorii americani au descoperit o proteină care poate reduce malignitatea tumorilor mamare şi permite medicilor să prevadă dacă metastazele riscă să se extindă sau nu, potrivit unui studiu publicat în “Proceedings of the National Academy of Sciences”. “Această proteină blochează progresia tumorii”, a spus autorul studiului, Kent Hunter, de la Institutul Naţional de Oncologie din apropiere de Washington. Cercetătorul şi echipa sa au descoperit că pot încetini semnificativ procesul de creştere a tumorilor canceroase mamare şi împiedica propagarea bolii în restul organismului. Totuşi, avertizează Ken Hunter, vor mai trece mulţi ani pînă ce descoperirea va putea avea o aplicaţie clinică.

Studiul a fost realizat pe şoareci de laborator, cărora cercetătorii le-au implantat copii suplimentare ale genei care codează această proteină în tumoră. Chiar şi în condiţiile în care tumorile nu sînt eliminate, acestea se dezvoltă mult mai lent decît cele care nu au fost stimulate pentru a genera o supraproducţie a acestei proteine. Pe plan molecular, tumorile sînt mai puţin maligne şi nu se mai propagă în organism. “Ceea ce ne interesează este cum putem obţine acest rezultat pe alte căi, pentru a găsi un medicament care poate activa gena în tumori”, a spus Kent Hunter. Prezenţa sau absenţa acestei proteine poate ajuta şi la determinarea riscului de metastază. “Putem astfel să evităm ca pacienţii să sufere din cauza inconvenientelor suplimentare”, a spus cercetătorul.