A fost finalizat studiul de fezabilitate al proiectului AGRI din Marea Neagră

România, Georgia, Azerbaidjan și Ungaria au finalizat studiul de fezabilitate al primului proiect de transport de gaze naturale lichefiate (GNL) din Marea Neagră, AGRI. Informația a fost confirmată de managerul general al proiectului, Mitică Savu. „Studiul de fezabilitate pentru primul terminal GNL din Marea Neagră a fost finalizat, iar consiliul general al statelor participante se va reuni în februarie”, a declarat Savu, citat de un portal economic turcesc. Discuțiile în jurul acestui proiect au început în 2010, însă au fost reluate oficial doi ani mai târziu. Astfel, România se află ca partener în acest proiect din 2012, alături de Azerbaidjan, Georgia și Ungaria. Parteneriatul, cunoscut sub denumirea AGRI, se va ocupa de asigurarea livrărilor de gaze naturale lichefiate din Azerbaidjan în Georgia, iar de aici, hidrocarburile vor ajunge în România și apoi în Ungaria. Stadiile planificate ale proiectului includ, în primul rând, o conductă prin care va trece gazul din Azerbaidjan în Georgia, unde va avea loc procesul de lichefiere, într-unul dintre porturile acestei țări. Ulterior, produsul lichefiat va fi distribuit cu ajutorul vaselor petroliere, prin Marea Neagră, către România. „În cadrul proiectului, procesul de regazeificare va avea loc în zona costieră românească a Mării Negre. De acolo, gazul natural va fi pompat în sistemul de consum al țării. Din România vom livra restul gazului natural către Ungaria, printr-un sistem interconectat”, a explicat Mitică Savu. La reuniunea din februarie, consiliul general al proiectului format din reprezentanți ai celor patrus state, va aproba studiul de fezabilitate și va decide care vor fi pașii următori, a mai adăugat Savu. Proiectul AGRI LNG este estimat să coste în ju de 4,5 miliarde de euro și va avea o capacitate de transport de opt miliarde de mebri cubi de gaze naturale pe an. Acționarii proiectului sunt companiile: Romgaz din România, Georgian Oil and Gas Corporation, Socar din Azerbaidjan, precum și MVM din Ungaria.