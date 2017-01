A fost împuşcat pentru că vorbea în timpul filmului

Un bărbat din Philadelphia a fost împuşcat pentru că a vorbit cu fiul său în timpul filmului, care rula la cinematograf, autorul fiind pus sub acuzare. James Joseph Cialella Jr., de 29 de ani, este acuzat de tentativă de crimă, agresiune şi încălcarea regimului de arme, după ce s-a înfuriat şi a împuşcat un bărbat care vorbea cu fiul său în timpul ce se uitau la film. Poliţia a fost chemată la Riverview Theatre, unde victima le-a spus poliţiştilor că un bărbat i-a spus că tacă după care a aruncat cu popcorn în fiul său. Potrivit poliţiei, James Joseph Cialella Jr. s-ar fi sculat de pe locul său pentru a se confrunta cu cei doi, tatăl a vrut să îşi protejeze fiul, iar atunci a fost împuşcat în braţul stîng. Toate persoanele prezente au fugit ca să se salveze. Agresorul atunci s-a aşezat ca să se uite în continuare la film. Poliţia a ajuns la scurt timp şi l-a arestat, confiscîndu-i arma. Filmul pe care James Joseph Cialella Jr. Dorea atît de mult să-l vadă era „The Curious Case of Benjamin Button”, care îi are ca protagonişti pe Brad Pitt şi Cate Blanchett.