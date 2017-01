A fost lansat noul single Robbie Williams

„Bodies”, primul single de pe mult aşteptatul nou album al cîntăreţului britanic a fost lansat, vineri, pe posturile de radio din lumea întreagă. Fanii şi criticii muzicali au aşteptat cu nerăbdarea lansarea noului single, pentru a vedea dacă această piesă va avea succesul celor din anii anteriori. „Reality Killed the Video Star” este primul material discografic al starului britanic din ultimii trei ani şi urmează să fie lansat pe 9 noiembrie.

„Mă aflu într-un moment de răscruce al carierei mele. Acest album va fi hotărîtor pentru viitorul meu. Sînt puţin speriat, deoarece nu am mai compus nimic în ultimii trei ani, dar de fiecare dată mă tem atunci cînd lansez un album. Aşa sînt eu”, a declarat Robbie Williams. Reprezentanţii casei de discuri EMI de discuri au anunţat că piesa „Bodies” a fost lansată simultan în toată lumea şi va fi putea fi cumpărată începînd din luna octombrie. Pentru acest album, Robbie Williams a înregistrat şi mixat împreună cu producătorul Trevor Horn, într-un studio din Londra. Trevor Horn a colaborat în trecut cu Sir Paul McCartney şi Cher, iar vechea lui trupă, The Buggles, a lansat în 1979 hitul „Video Killed the Radio Star”.