A fost lansat pantoful produs din materiale reciclate

Compania Nike a scos pe piaţă Nike Trash Talk, pantoful de baschet produs din materiale reciclate. Noul model este creat după talpa lui Steve Nash de la echipa americană Phoenix Sun şi întruneşte standardele de calitate Nike, informează Environmental Leader. Partea din faţă a pantofului este creată din deşeuri de piele şi piele sintetică rămase în fabrică. Partea din mijloc este confecţionată din rămăşiţe de spumă, iar talpa este din cauciuc prietenos cu mediul şi încorporează materialul Nike Grind din deşeurile rămase de la fabricarea încălţămintei. Pantofii în culorile Phoenix Sun vor avea şireturi şi întărituri din materiale eco şi vor fi livraţi în cutii din hîrtie reciclată.

”Orice oportunitate de a promova mediul şi de conservare a planetei reprezintă un pas în direcţia corectă. Sînt foarte mîndru să fiu unul dintre primii atleţi care vor purta Nike Trash Talk. Cred că oamenii vor iubi aceşti pantofi şi sper că purtîndu-i, voi inspira şi alţi oameni să încerce să facă la fel”, a declarat Nash. Nike lansează o serie limitată de Trash Talk, în trei culori diferite, două fiind culorile Phoenix Sun şi o culoare pentru Nash, pantofi pe care acesta îi va purta în cadrul meciului All Star. Modelul All Star se va pune în vînzare la magazinele Foot Locker din New York şi New Orleans, cu un preţ recomandat de 100 de dolari. Modelele în culorile celor de la Sun vor fi lansate în aprilie 2008, în aceleaşi magazine.