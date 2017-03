A fost lansat primul modul de inteligență artificială din industria financiară locală

Compania de asigurări Metropolitan Life a lansat joi LifeBOT, primul BOT dotat cu inteligență artificială din industria financiară locală, care se comportă ca un partener de discuție uman, însoțește utilizatorul oriunde, înțelege când acesta dorește să afle informații noi și este înzestrat cu umor. Modulul este accesibil de pe desktop sau smartphone conectate la internet. LifeBOT este menit să faciliteze accesul utilizatorilor la informații financiare, fără a mai fi nevoiți să navigheze pe motoarele de căutare, arată un comunicat al companiei.

LifeBOT-ul lansat de Metropolitan Life face parte din campania România Asigurată și este singurul modul de acest tip deținut de o companie de asigurări de viață din România. Acesta este disponibil sub forma unui chatbox receptiv, cu o interfață prietenoasă, ce salută personalizat utilizatorii atunci când sunt conectați prin intermediul Facebook. “Ne bucurăm că am reușit să punem la dispoziția românilor un astfel de BOT, care le va aduce beneficii reale, în materie de informații financiare. LifeBOT vine și în sprijinul consultanților noștri prin informații corecte, actualizate și personalizate nevoilor românilor”, a declarat Emilia Bunea, CEO Metropolitan Life România.

Conținutul pe care utilizatorii îl vor avea dispoziție pe platforma LifeBOT va fi tot mai vast, dezvoltat constant în urma interacțiunii cu modulul de inteligență artificială, care va fi un partener de dialog complex. LifeBOT are o memorie ce va fi actualizată în permanență, conținutul fiind îmbogățit de către o echipă de editori, pentru a crește performanțele acestuia. Totodată, în funcție de modul în care se comportă utilizatorii, în funcție de interesele lor punctuale, BOT-ul va primi și actualizări de tehnologie și uzabilitate, după analiza constantă a echipei care l-a creat. Conținutul existent, din zona financiară, este exhaustiv și este prezentat într-un mod care ține cont de interacțiunea cu utilizatorii, de timpul pe care aceștia îl au la dispoziție, dar și de telefon și chiar de conexiunea la internet. Noțiunea de BOTS (AI - artificial inteligence / roboți) a apărut puțin după 1950 și a fost definită ca fiind capacitatea unei mașini de a se comporta într-un mod care ar putea fi considerat inteligent. La jumătatea anului 2016, existau la nivel mondial peste 11.000 de BOTS, iar numărul acestora se află în creștere.

Metropolitan Life este parte din MetLife, Inc., una dintre cele mai mari companii de asigurări de viață din lume. Cu aproximativ 100 de milioane de clienți, MetLife are operațiuni deschise în aproape 50 de țări și deţine poziţii de conducere în pieţe din Japonia, America Latină, Asia, Europa şi Orientul Mijlociu. În România, Metropolitan Life are peste 17 ani de activitate pe piața de asigurări de viață. Două milioane de clienți beneficiază de asigurări de viață și pensii private obligatorii oferite de Metropolitan Life la nivel local.