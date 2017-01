A fost lansat Samsung Galaxy S III

Samsung a prezentat, la Londra, Galaxy S III, o versiune mai mare şi mai puternică a celui mai important model al grupului sud-coreean, prin care vizează susţinerea creşterii pe piaţa smartphone-urilor şi ţinteşte câştigarea de cotă de piaţă de la Apple. Galaxy S III dispune de tehnologie de recunoaştere facială şi un procesor mai puternic, care permite utilizatorilor să urmărească înregistrări video în timp ce scriu mesaje sau trimit un email. Samsung speră că noul model va reduce cota de piaţă a rivalului Apple, înaintea lansării următorului model iPhone, în acest an.

Noul model vine în contextul aşteptărilor pentru intensificarea concurenţei pentru Samsung pe piaţa smartphone-urilor, nu doar din partea Apple, ci şi a producătorilor chinezi, precum Huawei Technologies şi ZTE, care produc modele mai ieftine. Samsung vrea să vândă peste 200 de milioane de smartphone-uri în acest an şi să controleze o cotă de 23-24% pe piaţa mondială a smartphone-urilor. Faţă de anul trecut, producţia ar creşte cu peste 20%. Preşedintele diviziei pentru dispozitive mobile a Samsung, J.K. Shin, a refuzat să estimeze vânzări pentru noul model Galaxy sau să comenteze asupra preţului. Oficialul a afirmat doar că va fi mai scump ca predecesorul Galaxy S II, care se vinde în SUA, fără abonament, la circa 500 de dolari. Noul telefon va ajunge în magazinele din Europa la sfârşitul lunii, iar în SUA în vară.

Galaxy S III funcţionează pe platforma Android a Google şi este echipat cu un chip mai rapid, un procesor quad-core dezvoltat de Samsung pentru a face faţă iPhone. Smartphone-ul are şi capacităţi de recunoaştere facială şi vocală. Samsung afirmă că telefonul poate detecta mişcări ale ochiului şi poate stopa oprirea automată, dacă utilizatorul priveşte la ecranul de 4,8 inci. Versiunea anterioară din seria Galaxy S avea un ecran de 4,3 inci, în timp ce iPhone 4S are un ecran de 3,5 inci. Camera principală a Galaxy S III are o rezoluţie de opt megapixeli, la fel ca precedentul model şi comparabilă cu cea a iPhone. Noua versiune va funcţiona în reţelele wireless 3G dar modele pentru reţelele 4G vor fi disponibile în vară.