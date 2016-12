A fost odată

11 mai

330 - Constantinopolul, ridicat pe locul vechii colonii greceşti Byzantion, este inaugurat oficial ca noua capitală a Imperiului roman

1784 - Limba germană este declarată limbă oficială în Transilvania

1877 - Guvernul României a anulat plata tributului către Turcia, iar suma în cauză (914.000 de lei) a fost pusă la dispoziţia Ministerului de Război

1904 - S-a născut pictorul spaniol suprarealist Salvador Dali (\"Persistenţa memoriei\"; \"Năluca sex-appeal-ului\"; \"Coada de rândunică\" (d. 23 ianuarie 1989)

1931 - În cadrul Conferinţei şefilor Statelor Majore ale ţărilor Micii Înţelegeri, desfăşurată la Bucureşti, a fost definitivat textul Convenţiei militare unice a Micii Înţelegeri

1949 - Regatul Siam îşi schimbă denumirea în Thailanda

1950 - A avut loc premiera piesei \"Cântăreaţa cheală\" de Eugen Ionesco, la Théâtre des Noctambules

1955 - Au început lucrările Conferinţei de la Varşovia, în cadrul căreia a fost creat Tratatul cu acelaşi nume. România a fost semnatară a Tratatului de la Varşovia

1980 - A murit sculptorul Vida Gheza, autorul ansamblului de la Moisei, membru corespondent al Academiei Române (n. 28 februarie 1913).

1981 - A murit Bob Marley, interpret celebru de muzică reggae (\"No Woman, No Cry\"; \"One Love\") (n. 6 februarie 1945)

1994 - A fost inaugurat Centrul de Informare Europeană, reprezentând finalizarea primei etape a proiectului \"Bucharest Center for European Information\", finanţat din fonduri PHARE

1995 - Organizaţia Naţiunilor Unite a hotărât prelungirea, pe termen nelimitat, a Tratatului de Neproliferare Nucleară, semnat în urmă cu 25 de ani.

1995 - La Palatul Europei din Strasbourg, România a fost prima ţară care a depus, la Consiliul Europei, instrumentele de ratificare a Convenţiei-cadru privind minorităţile naţionale.

12 mai

113 - La Roma a fost inaugurată Columna lui Traian.

1907 - S-a născut actriţa americană Katherine Hepburn, laureată de patru ori a premiilor Oscar pentru cea mai bună actriţă (m. 29 iunie 2003).

1916 - S-a născut Constantin Ciopraga, critic şi istoric literar (m. 2 februarie 2009).

1933 - A murit scriitorul român Jean Bart (psedonimul literar), numele scriitorului este Eugeniu Botez (n. 28 noiembrie 1877).

1942 - Prima gazare în masă, datată cu exactitate, din lagărul de concentrare Auschwitz-Birkenau, în urma căreia au fost ucişi 1.500 de evrei polonezi.

1945 - Armata română şi-a încheiat participarea la cel de-Al Doilea Război Mondial. Efectivele sale angajate în luptă s-au cifrat la aproape 540.000 de combatanţi.

1949 - S-a născut Anghel Mora (numele său adevărat Mihai Diaconescu) regizor de film, scenarist, actor, poet şi cântăreţ folk (m. 2000).

2009 - A murit criticul de teatru Margareta Bărbuţă, recompensată, în 2002, cu premiul UNITER pentru întreaga activitate (n. 11 februarie 1922).