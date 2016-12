A fost odată

28 decembrie

1805 - S-a născut Eftimie Murgu, filolog, filosof, lingvist, fruntaş al Revoluţiei de la 1848 din Ţara Românească (m. 12 mai 1870).

1856 - S-a născut Woodrow Wilson, al 28-lea preşedinte al Statelor Unite ale Americii, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe anul 1919.

1895 - În cafeneaua Grand Café din Paris are loc prima proiecţie de film, realizată de fraţii Lumière.

1923 - A murit Alexandre Gustav Eiffel, inginer francez (n. 15 decembrie 1832).

1937 - A murit Maurice Ravel, compozitor şi pianist, autorul celebrului ”Bolero” (n. 7 martie 1875).

1947 - A murit regele Victor Emmanuel III al Italiei (n. 1869).

1973 - Alexandru Soljeniţîn publică Arhipelagul Gulag.

1986 - A murit regizorul rus Andrei Tarkovski (n. 4 aprilie 1932).

1989 - A murit Hermann Oberth, fizician şi inventator german născut la Sibiu (n. 1894).

1997 - A murit pictorul Corneliu Baba (n. 18 noiembrie 1906).

2005 - A fost lansat satelitul Giove A, destinat testării condiţiilor reale ale tehnologiilor sistemului european de localizare Galileo. Sistemul Galileo, ce va permite Europei să-şi câştige independenţa faţă de celebrul sistem de poziţionare globală (GPS) controlat de americani, riscă, în opinia observatorilor, să ducă în scurtă vreme la o nouă tensionare a relaţiilor dintre SUA şi UE. În timp ce ţările europene susţin că au nevoie de un sistem care să le asigure independenţa fata de GPS, Washingtonul consideră că un asemenea sistem ar pune în pericol securitatea naţională a SUA, oferind potenţialilor terorişti un mijloc eficient de a ataca obiective americane.

2010 - A murit muzicianul de jazz Billy Taylor; cântecul său ”I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free” a devenit un imn al mişcării pentru drepturile civile din Statele Unite (n. 24 iulie 1921).

2010 - A murit Agathe von Trapp, fata cea mare a familiei von Trapp, care a inspirat scenariul filmului ”Sunetul Muzicii” (n. 12 martie 1913).