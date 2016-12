A fost reținut ciobanul care l-a agresat pe primarul Gheorghe Grameni

21:13:03 / 25 Aprilie 2016

In atentia A.N.A.F

La primaria M.Viteazu s-a dat 5kg fasole la oameni fara bon fiscal in scop electoral. Baronii Grameni din Sinoie au pus mana pe toate fondurile Europene: Si-au facut peco,ferma piscicola si au in proiect o ferma de pasari pe care o vor face dupa alegeri in Sinoie. Au luat toate terenurile inclusiv pasunea satului.Au tepuit localnicii si au luat cu japca via comunei M.Viteazu.