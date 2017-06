A fost sărbătoare după câștigarea titlului de către FC Viitorul

Bucurie imensă la finalul meciului FC Viitorul - CFR Cluj, scor 1-0, care a adus titlul de campioană în vitrina cu trofee a clubului înființat în urmă cu opt ani de Gheorghe Hagi, cel care a crezut că, atunci când așezi piatra de temelie pentru un lucru bine gândit, poți obține performanțe pe măsură. Iar învingătoarea sezonului 2016-2017 din Liga 1, FC Viitorul, a devenit prima campioană a României din istoria fotbalului constănțean. „Constanța era singurul oraș portuar din lume care nu avea o echipă campioană la fotbal”, a spus, de nenumărate ori, Gică Hagi. O performanță cu atât mai remarcabilă fiind realizată cu un lot de jucători având o medie de vârstă de 22,2 ani.

„Ca sportiv, am depins de mine. Acum este cu totul altceva. dar am știut întotdeauna ce am vrut să realizez”, a spus Gheorghe Hagi, care a remarcat curajul lui Gabi Iancu de a executa lovitura de la 11 metri din minutul 65, iar golul înscris a adus titlul la țărmul mării, precum și intervențiile portarului Rîmniceanu, pe care l-a comparat cu Duckadam.

„Nu eu am decis ca Gabi Iancu să execute penalty-ul. Am vrut să bată Țucudean, dar în acele momente așa a fost decizia din teren. A luat mingea, a înscris și ceea ce am spus când l-am readus la echipă s-a adeverit. Toate schimbările au fost gândite. Rîmniceanu ne-a salvat. Dacă nu era el, era 2-0 pentru CFR. Echipa are nevoie de un portar care să transmită încredere”, a declarat Gheorghe Hagi.

Cei care au contribuit în acest sezon la obţinerea titlului în Liga 1 au fost următorii -

Staff-ul tehnic: Gheorghe Hagi - manager tehnic, Cătălin Anghel, Cristian Sava, Alexandru Popovici - antrenori secunzi, Ștefan Preda - antrenor cu portarii, Roberto Berruero - preparator fizic, Costin Mega - team manager.

Lotul de jucători folosit pe parcursul campionatului: Alexandru Buzbuchi, Victor Rîmniceanu, Arpad Tordai - portari; Romario Benzar, Kevin Boli, Carlo Casap, Aurelian Chițu, Alexandru Cicâldău, Andrei Ciobanu, Florin Coman, Doru Dumitrescu, Cristian Ganea, Robert Hodorogea, Gabriel Iancu, Alexandru Mățan, Sebastian Mladen, Vlad Morar, Dragoș Nedelcu, Florin Purece, Sorin Rădoi, Neluț Roșu, Alexandru Stoica, Bogdan Țîru, George Țucudean, Ionuț Vînă, Tudor Băluță, Pablo Brandan, Cătălin Carp, Florin Cioablă, Ioan Filip, Dani Lopez, Răzvan Marin, Bogdan Mitache, Alex Nimely, Florin Tănase - jucători de câmp.

Staff-ul medical: George Puflene - medic, Paul Ciocănescu - kinetoterapeut, Daniel Stoian, Cosmin Ghiorghe - maseuri.

Cu toții au sărbătorit așa cum se cuvine câștigarea campionatului până în zorii zilei de duminică, iar vacanța va fi una binemeritată pentru jucătorii Viitorului, care se gândesc deja la următorul sezon. Cel mai elocvent exemplu este dat de tricourile purtate la petrecerea campionilor, acestea având inscripționat mesajul „This is just the beginning”!

După ce în sezonul trecut a evoluat, în premieră, în UEFA Europa League, FC Viitorul va reprezenta acum România în preliminariile UEFA Champions League, iar evoluția din cea mai puternică întrecere europeană intercluburi va însemna o nouă provocare pentru Gheorghe Hagi: „De acum încolo exigențele vor fi mult mai mari. Îmi place acest gen de provocări. Vom reprezenta România și trebuie să o facem foarte bine. Trebuie să ne înhămăm cu toții la muncă”.

