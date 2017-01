"A fost sau n-a fost" şi "Ryna", la Festivalul de Film New Europe din Marea Britanie

"A fost sau n-a fost", de Corneliu Porumboiu, şi "Ryna", de Ruxandra Zenide, vor participa la Festivalul de Film New Europe, care se va desfăşura în perioada 24 martie - 1 aprilie la Edinburgh. Potrivit Institutului Cultural Român (ICR) din Londra, "Ryna", de Ruxandra Zenide, va fi proiectat pe 28 martie, la Filmhouse din Edinburgh, în timp ce "A fost sau n-a fost", de Corneliu Porumboiu, va putea fi vizionat de publicul britanic pe 31 martie. Participarea celor două filme româneşti la Festival este sprijinită de ICR Londra.

New Europe Film Festival este organizat de Ministerul britanic de Externe, cu scopul de a face cunoscută cultura ţărilor Uniunii Europene. Tema principală a ediţiei din acest an a festivalului este viaţa generaţiilor care au trăit sub regimul comunist, iar acum trăiesc în capitalism. Pe parcursul festivalului, vor fi prezentate 13 filme din: Polonia, Republica Cehă, Ungaria şi România.

Cele două lungmetraje de debut ale Ruxandrei Zenide, respectiv Corneliu Porumboiu, au participat, deja, la o mulţime de festivaluri internaţionale şi au obţinut premii. "A fost sau n-a fost?" a cîştigat, de pildă, Camera d'Or şi premiul Label Europa Cinemas la Cannes, iar "Ryna" - premiul special al juriului la Cottbus şi trei premii la Mannheim-Heidelberg.