A fost vernisată expoziţia „Straie de curte otomane”

Expoziţia „Straie de curte otomane”, realizată de artista ceramistă Yıldız İbram, a fost vernisată, ieri, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC). Manifestarea a fost organizată de Consulatul General al Republicii Turcia la Constanţa şi Yunus Emre Enstitüsü - Centrul Cultural Turc Constanţa, fiind deschisă publicului iubitor de frumos până pe 1 iunie.

Prin expoziţia „Straie de curte otomane”, artista Yıldız Ibram, din Istanbul, se detaşează de stilul tradiţional, dezvoltând arta ceramicii în sfera artei contemporane, şi aduce în actualitate „comunicarea interculturală”.

Yıldız aminteşte că arta ceramicii nu este specifică perioadei de existenţă a Imperiului, ci o artă cu un trecut de cel puţin o mie de ani. Expoziţia prezintă toate detaliile veşmintelor otomane asemenea unei fotografii.

CERAMICĂ ŞI ISTORIE „Lucrez cu ceramica de mai bine de 20 de ani. M-am axat pe ceramica tradiţională, otomană, după ce m-am mutat în Istanbul. Am fost impresionată de culorile foarte vii, de aceea am vrut să văd cum se lucrează şi să pot crea în stilul otoman. De aici începe toată povestea mea în domeniul artei, în domeniul ceramicii. Apoi am explorat mai profund, fiind interesată de vestimentaţia otomană, am cerut să fiu acceptată în arhiva şi în depozitele Palatului Topkapi din Istanbul, ca să pot vedea caftanele adevărate, straiele purtate de către sultanii otomani. Am avut marea şansă să fiu acceptată şi astfel am ajuns să cercetez îndeaproape ţesăturile şi să mă inspir. Aceasta este o colecţie ce reprezintă ceea ce am cercetat eu timp de patru ani. Sper să pot extinde expoziţia, deoarece sunt două sute de modele de caftane expuse şi depozitate la Palatul Topkapi”, a declarat pentru cotidianul „Telegraf” ceramista Yıldız İbram, născută la Cernavodă.

Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat consulul general al Republicii Turcia la Constanţa, Ali Bozcalişkan, directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea, şi directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre“ Constanţa, Ali Oguzhan Yuksel.