A fugit cu copilul

Poliţiştii din Medgidia sunt pe urmele unei femei care a dispărut de la domiciliu împreună cu fiica ei. Oamenii legii au fost alertaţi, ieri dimineaţă, de rudele fugarei, Florica Talapan, de 35 ani, care au reclamat că femeia a plecat duminica trecută de acasă împreună cu fiica ei de trei ani. Membrii familiei au adăugat că femeia are probleme psihice fiind internată de mai multe ori în Clinica de Neuropsihiatrie Palazu Mare. Poliţiştii au aflat că Florica Talapan şi fiica sa au fost văzute mergând pe marginea Drumului Naţional 22C (Medgidia – Cernavodă), la ieşirea din Satu Nou spre Mircea Vodă. Copila are un metru înălţime, ten deschis, robustă, 25 kg greutate, ochii căprui, părul şaten, ondulat, lung. Ea purta o rochiţă albă, pantaloni scurţi roz cu floricele albe, sandale şi o pălărie albe. Florica Talapan are 1,50 m înălţime, ten măsliniu, constituţie astenică, păr castaniu, ondulat, ochii căprui, 40 kg greutate, purta blue jeans, tricou crem şi papuci. Cei care pot furniza informaţii sunt rugaţi să contacteze Poliţia Medgidia sau Dispeceratul IPJ Constanţa, la tel.0241.611.364 int.20005.