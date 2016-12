A fugit din puşcărie de… dorul mamei

„Mi-a trecut brusc prin minte gândul că mama este bolnavă, internată la sanatoriu, şi că, până la eliberarea mea din penitenciar, ar putea să moară şi să nu o mai văd niciodată în viaţă. Aşa că am plecat! Dar aveam de gând să mă întorc...”. Aceasta este explicaţia pe care a dat-o, în faţa magistraţilor Tribunalului Constanţa, Alexandru Liviu Puenaru, de 28 de ani, deţinutul care a evadat, astă-vară, dintr-un punct de lucru din municipiul Constanţa. El a adăugat că dorinţa de a-şi vedea mama a fost atât de puternică încât nu a contat că mai avea două luni până când urma să se prezinte în faţa comisiei de eliberare condiţionată. Ieri, Alexandru Liviu Puenaru a fost condamnat de Tribunalul Constanţa la un an de închisoare cu executare, pentru evadare. Întrucât el mai avea de executat 440 de zile din pedeapsa de trei ani pe care o ispăşea în momentul evadării, judecătorii au decis ca Puenaru să mai stea la închisoare un an şi 440 de zile. Decizia nu este definitivă.

PRINS DUPĂ 11 ORE DE CĂUTARE Conform procurorilor, pe 3 iunie, tânărul, care era deţinut în Secţia Exterioară Valu lui Traian, a fost dus la muncă, împreună cu alte 19 persoane private de libertate, la o clădire aflată în construcţie pe bulevardul I.C. Brătianu, din Constanţa. La un moment dat, Puenaru s-a făcut nevăzut. Când au constatat dispariţia deţinutului, gardienii care supravegheau grupul au dat alarma. Imediat, mai multe echipe de căutare formate din personalul penitenciarului au fost mobilizate, Poliţia şi Jandarmeria fiind, de asemenea, alertate. Alexandru Puenaru a fost capturat, 11 ore mai târziu, de doi ofiţeri şi un agent, în parcul din zona Gării CFR Constanţa, în timp ce stătea pe o bancă, în apropierea fântânii arteziene. El a fost escortat apoi la Penitenciarul Poarta Albă, unde a fost închis în regim de maximă siguranţă. În urma cercetărilor efectuate de anchetatori s-a stabilit că, la scurt timp după ce a dispărut din punctul de lucru, Alexandru Puenaru a luat legătura cu mama sa, care era internată în sanatoriul balnear din Techirghiol, pentru tratament. Femeia a fost sunată de fiul ei, care i-a cerut să se întâlnească cu el în Constanţa. Deţinutul nu i-a spus femeii că a evadat şi i-a cerut acesteia bani, pe care i-a şi primit. Iniţial, Puenaru le-a declarat anchetatorilor că a evadat din cauza unor neînţelegeri cu un coleg de celulă, la care ar fi avut o datorie.