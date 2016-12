A furat din contul firmei

O constănţeancă de 40 de ani s-a ales cu dosar penal după ce poliţiştii au descoperit că a sustras în mod ilegal bani din contul firmei la care era angajată. Oamenii legii spun că Beatrice Galescu, agajată la SC Plus V Consulting, în perioada aprilie - noiembrie 2007 a ridicat din casieria societăţii suma de 34.000 lei. În loc să îi depună la Administraţia Finanţelor Publice Constanţa, femeia a folosit banii în interes personal. Mai mult, acesta nu a depus la finanţe bilanţul pe trimestrul I al anului 2007, iar pentru a ascunde acest lucru a falsificat dosarul. Totodată, anchetatorii spun că pentru a obţine un credit în valoare de 18.000 de lei, Beatrice Galescu şi-a falsificat propria carte de muncă. La scurt timp de la demararea anchetei, femeia a restituit sumele de bani obţinute în mod ilegal. Ea este cercetată penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals material în înscrisuri oficiale.